O som de um meteorito caindo no Canadá foi capturado em vídeo pela primeira vez na história

O vídeo em si, com o som da aterrissagem, foi gravado por Joe Velidum e sua namorada Laura, em cujo jardim o corpo celeste caiu. Eles vivem na Ilha do Príncipe Eduardo, no leste do Canadá. Em julho passado, um casal descobriu poeira cinzenta em forma de estrela perto de sua casa.

Depois de conferir a câmera da campainha, perceberam que ela havia capturado um momento incrível: uma pedra literalmente caiu do céu no caminho, deixando não apenas rastros, mas também fragmentos.

Os proprietários recolheram todo o “lixo” encontrado perto da casa – saíram cerca de sete gramas de migalhas, que enviaram para Chris Hurd, da Universidade de Alberta, que coleta meteoritos. A investigação confirmou que se tratava de um meteorito que caiu no pátio de Velaidum.

“Este não é apenas o primeiro impacto de meteorito registrado na Ilha do Príncipe Eduardo, mas é ainda mais significativo porque é a primeira vez que o som de um meteorito atingindo a Terra foi capturado pela câmera”, escreveu Metro. Até agora, nenhum impacto de meteorito foi documentado desta forma – com som, confirmou Chris Hurd em conversa com Notícias CBC.

O pedaço de rocha espacial provavelmente estava se movendo a uma velocidade de cerca de 190 quilômetros por hora quando atingiu o solo. O dono da casa teve muita sorte, pois havia saído de casa “poucos minutos antes” para passear com os cachorros.

Hurd então visitou o local da queda do meteorito e coletou 95 gramas de fragmentos. As amostras pertencem ao subgrupo mais comum na classificação dos meteoritos: os condritos, que caem frequentemente na Terra.

Este monstro foi chamado de meteorito de Charlottetown. Veio do cinturão de asteróides entre Marte e Júpiter, então “percorreu um longo caminho”, disse Heard.