O sonho de Donald Trump na Groenlândia: quanto custaria realmente?

O interesse do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, em adquirir a Gronelândia, um território autónomo da Dinamarca, levantou questões sobre o valor da ilha. De acordo com David Barker, um promotor imobiliário e antigo economista da Reserva Federal de Nova Iorque, o preço potencial da Gronelândia poderá variar entre 12,5 mil milhões de dólares e 77 mil milhões de dólares.

Esta estimativa, publicada pelo The New York Times, baseia-se nos custos associados às Ilhas Virgens dos EUA e ao Alasca, ajustados pela inflação e pelo crescimento económico. Barker, que tem experiência na avaliação de transações imobiliárias de grande escala, usou esses territórios como pontos de referência para chegar à sua avaliação.

Atratividade estratégica e econômica A Groenlândia, que possui vastos recursos naturais e ocupa uma posição estrategicamente importante no Atlântico Norte, é há muito tempo um tema de interesse para os Estados Unidos. Com uma localização vital para a infra-estrutura de defesa dos EUA e uma riqueza de recursos inexplorados, incluindo minerais e combustíveis fósseis, a Gronelândia é vista como um activo importante na paisagem geopolítica global.

Por que Trump quer a Groenlândia? A Gronelândia possui reservas de minerais, petróleo e gás natural, embora estes recursos permaneçam subdesenvolvidos devido ao lento progresso no desenvolvimento de infra-estruturas. A economia da ilha depende actualmente da pesca, que representa mais de 95% das suas exportações, e de subsídios anuais da Dinamarca que cobrem metade do orçamento público da Gronelândia. No total, a Dinamarca gasta quase mil milhões de dólares por ano na Gronelândia, ou cerca de 17.500 dólares por residente.

Um inquérito recente revelou que 25 dos 34 minerais identificados pela Comissão Europeia como “matérias-primas críticas” são encontrados na Gronelândia, incluindo elementos de terras raras essenciais para veículos eléctricos e turbinas eólicas, bem como materiais como grafite e lítio utilizados em baterias. .

Presença atual dos EUA na Groenlândia Os Estados Unidos mantêm uma presença militar permanente na Groenlândia através da base aérea de Pituffik, localizada no noroeste. Este acordo surge de um acordo de 1951 entre os Estados Unidos e a Dinamarca, que dá aos Estados Unidos o direito de circular livremente e estabelecer bases militares na Gronelândia, desde que a Dinamarca e a Gronelândia sejam notificadas.

O estatuto da Gronelândia e o seu desejo de autonomia A Groenlândia, uma ex-colônia dinamarquesa, tornou-se território formal da Dinamarca em 1953 e está sujeita à constituição dinamarquesa. No entanto, a ilha ganhou uma autonomia significativa em 2009, com o direito de declarar a independência através de um referendo.

No passado, os Estados Unidos tentaram comprar a Gronelândia durante a Guerra Fria, oferecendo 100 milhões de dólares em ouro em 1946, mas a Dinamarca rejeitou a oferta. A proposta de Trump de comprar a ilha em 2019 também foi rejeitada pela Groenlândia e pela Dinamarca.

O que acontecerá se a Groenlândia se tornar independente? Se a Gronelândia optar pela independência, poderá entrar numa “associação livre” com os Estados Unidos, semelhante aos acordos feitos com as Ilhas Marshall, Micronésia e Palau. Isto substituiria os subsídios da Dinamarca pelo apoio e protecção dos Estados Unidos em troca de direitos militares.

No entanto, Gad alertou que os groenlandeses não estão interessados ​​em serem controlados por uma nova potência estrangeira e provavelmente dariam prioridade à garantia do seu bem-estar antes de procurarem a independência.

A resposta da Dinamarca A Dinamarca rejeitou firmemente a oferta de Trump de comprar a Groenlândia em 2019, com a primeira-ministra Mette Frederiksen chamando-a de “absurda”. Relativamente ao interesse renovado de Trump, Frederiksen reiterou que a Dinamarca continuaria a sua estreita cooperação com os EUA, mas enfatizou que a Gronelândia deveria ter a palavra final na determinação do seu futuro.

