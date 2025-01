O Sudão é atualmente o único lugar no mundo onde a fome foi confirmada: ONU

Ele E na segunda-feira ele destacou o “incrível” crise humanitária em Sudãodizendo que é o único país onde fome está confirmado.

“O Sudão continua atolado numa crise humanitária de proporções surpreendentes”, Edem Wosornudiretor da divisão de operações e promoção da Gabinete de Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA)ele disse ao Conselho de Segurançadestacando as “notícias profundamente preocupantes” sobre a fome que se espalha por todo o país.

Destacando o grave impacto do conflito armado na população civil, bem como nos trabalhadores humanitários, Wosornu disse: “Esta situação em El Fasher e nos seus arredores no Estado de Darfur do Norte continua especialmente catastrófica.”

“Acessar áreas de maior necessidade, incluindo áreas afetadas pela fome, continua a ser um desafio crítico”, disse ele, relatando “alguns” passos positivos recentes.

Ele disse que um comboio de 28 caminhões carregados com alimentos e outros suprimentos chegou a Cartum em 25 de dezembro, descrevendo-o como “o maior comboio da ONU a chegar à capital desde o início da crise”.

CONDIÇÕES DE FOME PRESENTES EM 5 ÁREAS

Enfatizando que o último comboio representa um progresso importante, ele ainda relatou dificuldades em obter rapidamente os vistos dos trabalhadores humanitários.

Sobre as condições de fome, Wosornu citou o último relatório da Classificação Integrada da Fase de Segurança Alimentar (IPC) e disse: “As condições de fome estão agora presentes em cinco áreas, incluindo os campos de deslocados internos de Zamzam, Al Salam e Abu.

“Prevê-se que cinco cidades adicionais – todas no norte de Darfur – sejam afectadas entre agora e Maio, com mais dezassete áreas em risco de fome”, disse ele, acrescentando que “o Sudão é actualmente o único lugar no mundo onde produziu fome. ” confirmado.”

Wosornu reiterou três exigências principais, incluindo a adesão ao direito humanitário internacional, o acesso humanitário rápido e seguro e o aumento do financiamento.

Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) Vice-Diretor Geral que pecado Ele repetiu os comentários de Wosornu sobre a fome, dizendo: “A fome foi classificada no campo de Zamzam, no estado de Darfur do Norte, no Sudão, e persiste e se expandiu.”

“O risco da fome e da sua propagação está na nossa consciência colectiva desde Agosto”, disse ele.

Instando ao aumento da produção local de alimentos para evitar “uma nova catástrofe humanitária”, Bechdol alertou que “se não agirmos agora, colectivamente e em grande escala, milhões de vidas estarão ainda mais em risco, e Senhor Presidente, tal como o senhor e os membros do Conselho Eles sabem que “muito bem, a estabilidade de muitas nações da região também o é”.

O Sudão tem sido devastado por combates entre o exército e as Forças de Apoio Rápido (RSF) desde Abril de 2023.

Os combates causaram mais de 20 mil mortes e deslocaram mais de 14 milhões de pessoas, segundo estimativas da ONU e das autoridades locais.