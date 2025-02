O suicídio do diretor da Virgin Radio, é um segredo dramático: "Praticamente uma farsa"detalhes chocantes

Roberto Tortora 11 de fevereiro de 2025

Às 13:21 de uma segunda -feira chuvosa de fevereiro a vida de Alex Benedetti53 anos, de repente escapou. Decidiu terminar o diretor de Rádio da Virginimerso em música desde os 13 anos, em sua juventude friuliana (nascida em Udine, NDR) A Lignano SabidoroQuando ele começou a colocar música no campo.

A partir daí, as noites na discoteca e nos grandes clubes, para uma carreira que o voo teria adotado. Tarefas como ajuda direta e, desde 94, o primeiro programa pessoal a Rádio Italia Network Com o comportamento de Subúrbio” Bem -vindo à selva” Mestre. No 2007 O desembarque na Virgin Radio e, há quase seis anos, a nomeação como diretor.





Nos últimos tempos, no entanto, não era mais o mesmo. Aqueles que o conheciam bem disseram à polícia sobre um drama que o tormento de seus últimos tempos. Trabalhar Renovação em um apartamento de alguma forma Dezenas de milhares de eurosTragicamente transformado em um “fraude“, Cujos detalhes ainda não são conhecidos. No entanto, ainda não está claro como na base estabelecida do suicídio, essa é a motivação mais importante.

As câmeras da construção de Via turatiQuem organiza as emissoras do Radio MediaSet Group assumiram tudo. O Deejay abriu a janela de seu escritório no sétimo andar, subiu o peitoril da janela e foi para cair no vazioAté ele fechar sua vida no chão de um pátio interno. Ele foi encontrado pelos vigilantes do palácio, que imediatamente lançou o alarme em 112.





A corrida de ambulância para o hospital foi inútil. Alex Benedetti morreu imediatamente. O vice -promotor público Francesca Crupi abriu um arquivo de pesquisa, o magistrado já ordenou a autópsia, mesmo que a dinâmica filmada na íntegra seja sem dúvida. Também se pensou que havia um separação Encontrado no escritório, mas foi um alarme falso. Apenas um cartão postal de parabéns ao Deejay e ao rádio enviado por um ouvinte. Testemunho, entre milhares, do afeto profissional e humano contra um dos expoentes de rádio mais aclamados.

Todos ficaram em choque pelas notícias, como o orador do RTL 102.5, Luca viscardi: “Hoje é um daqueles dias que nunca deve começar, porque quando eles chegam, trazem as histórias que nunca gostariam de viver ou se lembrar”. Rádio a mídia A festa de gala cancelou um Villa NobelUM SanremoEle esperaria no início do festival, com todos os artistas da corrida e representantes das gravadoras. Uma rádio virgem O silêncio está ensurdecedor hoje.