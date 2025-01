O sul da Califórnia enfrenta condições climáticas extremas de incêndio; Lila Fire força evacuações

Foi relatado que a velocidade do vento atingiu até 70 mph (113 km/h) ao longo da costa e 100 mph (160 km/h) nas montanhas, com rajadas variando de 35 mph (56 km/h) a 63 mph (101 km/h durante a noite). O Serviço Meteorológico Nacional emitiu alertas sobre condições “particularmente perigosas” em partes dos condados de Los Angeles, Ventura e San Diego, esperando que os ventos durem até a manhã de terça-feira. Estas condições, juntamente com a baixa humidade, criaram um ambiente volátil que poderia levar à rápida propagação do fogo.

Dois novos incêndios florestais eclodiram no condado de San Diego na segunda-feira. O Incêndio Lilás, que queimou cerca de 50 acres (20 hectares), gerou ordens de evacuação. O fogo avançava em ritmo moderado, com estruturas em risco. As ordens de evacuação na área de Bonsall, no condado de San Diego, foram ampliadas devido a um incêndio na vegetação que se espalha rapidamente. A partir das 5h, o Fogo Lilás havia crescido para 80 acres com propagação moderada e permanece 0% contido. O Departamento do Xerife do Condado de San Diego emitiu ordens de evacuação para áreas próximas por volta de 1h33, e avisos de evacuação adicionais foram emitidos para áreas vizinhas. O incêndio, que começou por volta de 1h20 perto da Old Highway 395 e Lilac Road, foi relatado pelo Corpo de Bombeiros do Condado de San Diego.