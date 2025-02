Na guerra russa e esteriiniana, diferentes tipos de drones são usados ​​ativamente nas duas linhas da frente. As forças armadas da Federação Russa, usam especialmente o raio dos irmãos em produção, capazes de carregar alguns quilos de explosivos (Medusa mostrou as consequências dos golpes de Harkov aplicados, como se acredita usar esses drones). A inteligência é usada pelo Supercam S350 do Grupo de Sistemas Nãoperados. Ryazan Media escreveu em janeiro que “drones” Torturado Centro comercial local “Solnechny”. AlegouQue no antigo shopping com uma área de 17.000 metros quadrados, a produção de drones é organizada. O lugar dos “drones” menciona apenas o uso civil do S350 sem afirmar que ele é usado na guerra.

V Supercam S350, De acordo com dados A Agência Nacional de Prevenção de Corrupção Ucraniana (NABK) é usada pelo menos 40 componentes da produção estrangeira. Em fevereiro, “Drone Systems” mostraram outro desenvolvimento da Supercam X4 na Exposição Internacional de Armas IDEX-2025 em Abu Dabi, que já se concentrou em seu uso para fins militares. Tais drones, citados representantes da empresa de tass, “podem ser usados ​​para transferir e descarregar explosivos, principalmente para a derrota do trabalho inimigo na zona de operações militares especiais ()”. A Medusa publica imagens de uma agência estatal russa generalizada Ria Novosti, que mostra os Drones Supercam S350 na linha de frente na região de Donjecsk.