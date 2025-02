O supervisor especial do presidente dos EUA, Donald Trump, na Ucrânia, e Kit Rusia, Kellogo chegou a Kiyiv, informa Supril. No oficial oficial, o embaixador dos EUA, Ucrânia, Bridget Brink se conheceu.

Comentando sua visita a jornalistas, Kellogue disse que “esta é uma oportunidade de gastar boas negociações em potencial”.

“Vamos ouvir. Estamos prontos para fornecer o necessário. Entendemos a necessidade de garantias de segurança. Parte da minha missão é ouvir. Depois voltarei aos Estados Unidos, conversarei com o presidente Trump para garantir que estamos bem “, disse um feixe especial do presidente dos EUA.

Segundo Kelllol, ele acredita que “a guerra não começaria se Trump fosse presidente na época”. “Ele (Trump) entende que as pessoas sofrem, entende que destruição. E queremos que ela termine”, acrescentou.

O fato de Kellol chegar a Kiev em 19 de fevereiro, a Reuters relatou um dia antes de ter sido imediatamente após a negociação dos representantes da Rússia e dos Estados Unidos em Riad. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, também informou que os representantes dos EUA estavam esperando em Kiev. Nesse sentido, ele transferiu sua viagem para a Arábia Saudita.

Esta é a primeira visita do supervisor especial dos EUA do presidente dos EUA, Kite Kelllol, na Ucrânia. Ele, como ele relatou, planejava vir a Kiev no início de janeiro – mesmo antes da inauguração de Donald Trump. Como resultado, a visita foi adiada por um período de tempo indefinido.

Na Ucrânia, Kelllol, como EsperadoEle se encontrará com o presidente do país, Vladimir Zelensky e o comandante -na espinha das forças armadas da Ucrânia Alexander Syrsky.

Na Arábia Saudita, em 18 de fevereiro, a primeira reunião de representantes da Rússia e dos Estados Unidos foi realizada desde o início de toda a guerra russa de Ikraini. De acordo com os resultados das negociações, as partes concordaram em iniciar o “procedimento de liquidação ucraniano”.

A Ucrânia e a UE não participaram das negociações. “Sobre a Ucrânia, novamente sobre a Ucrânia e sem Ucrânia”, comentou uma reunião de representantes da Rússia e EUA Zelensky.