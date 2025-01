O Supremo Tribunal de Kerala ordena a exumação de Gopan Swami enterrado secretamente após ‘Samadhi’ – Kerala News

O Tribunal Superior de Kerala recusou-se a suspender a exumação do corpo de um homem cuja morte súbita gerou polêmica em Thiruvananthapuram.

A família de Gopan Swami, também conhecido como Maniyan, dirigiu-se ao tribunal protestando contra os esforços da administração distrital para exumar o corpo. Eles alegaram que Maniyan havia alcançado Samadhi, o estado de consciência meditativa, antes de sua morte.

O tribunal rejeitou a petição e enfatizou que uma investigação policial era necessária quando a morte de uma pessoa estava envolta em mistério. Segundo o tribunal, a exumação seria realizada como parte da investigação.

A controvérsia surgiu depois que os filhos de Gopan Swami, Sanandan e Rajasenan, enterraram seu pai perto de um templo em Neyyatinkara sem informar a comunidade local ou seus parentes. Eles alegaram que seu pai havia morrido enquanto meditava e lhes ordenou que não permitissem que ninguém testemunhasse sua morte. Mais tarde, a família colocou cartazes anunciando a conquista do Samadhi, alimentando o mistério em torno do incidente.

Os residentes locais e as suas famílias expressaram preocupação com o enterro inexplicável e a falta de transparência no assunto. Isto levou à apresentação de queixas, o que levou a polícia de Neyyattinkara a registar um caso e a apresentar um relatório ao coletor distrital. Após a denúncia, o subcoletor Alfred OV visitou o local e inicialmente ordenou a exumação.

As tensões aumentaram quando a esposa e os filhos de Gopan Swami protestaram, deitando-se em frente à sepultura, exigindo que a exumação não ocorresse. Outra facção de moradores locais também pediu o desmantelamento do túmulo, causando agitação na área.

A administração distrital decidiu suspender o processo e manter conversações com a família. O Vice-Coletor garantiu que o assunto será tratado de forma legal e a paz será restaurada na região.

Após a decisão do Tribunal Superior, a situação permanece tensa e ambos os lados permanecem firmes nas suas convicções. Sanandan, filho de Gopan Swami, expressou sua opinião e afirmou: “Os hindus e suas crenças devem ser protegidos pelas organizações hindus e pelo Hindu Aikya Vedi. Deixe-os responder a isso. O que é certo e o que há de errado nisso, falaremos de outras coisas.” mais tarde.”

“Qual será a posição se estas organizações disserem para não seguir as ordens judiciais? As organizações ainda não me contactaram. Não me deram uma resposta. Deixem-nos dizer isso e tomaremos outras decisões mais tarde”, disse Sanandan.

Entretanto, os vizinhos expressaram a sua preocupação. Rakesh, um residente local, contestou as reivindicações da família e disse que a comunidade tinha o direito de saber o que aconteceu. “Se uma pessoa morre, as pessoas que vivem nesta área deveriam saber disso. Pelo menos os membros da família deveriam saber disso”, disse Rakesh.

“Gopan Swami tinha problemas de visão. Ele não conseguia enxergar direito. Dizem que ele tomava remédios para pressão e diabetes. E então ele, que não consegue enxergar direito, veio sozinho e sentou-se no túmulo. Alguém acreditará em tudo isso?” não vou acreditar.” Rakesh enfatizou ainda: “Ele não se revelou muito desde os últimos dois ou dois anos e meio”.