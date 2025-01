O Supremo Tribunal Federal não permitiu a legalização de casarão em terreno ajardinado

Como disse Yulia Shchiptsova, advogada da prática de apoio jurídico ao empreendedorismo do Gabinete de Advogados “De Jure”, neste caso os tribunais de primeira instância ficaram do lado do proprietário do terreno e negaram-lhe o direito de propriedade das casas reconhecidas. de desenvolvimento bloqueado. Segundo os tribunais, de acordo com os estatutos, é possível agrupar e bloquear edifícios ajardinados e residenciais no território de associações de jardinagem (dacha) de cidadãos. No entanto, o Supremo Tribunal da Rússia discordou desta posição. Ele indicou que as regras mencionadas pelos tribunais tornaram-se inválidas com efeitos a partir de 17 de fevereiro de 2023, como resultado da aprovação pelo Ministério da Construção da Rússia de alterações nos atos jurídicos regulamentares. As regulamentações atuais não permitem o bloqueio de jardins e edifícios residenciais em áreas adjacentes.

“Além disso, os terrenos onde estão localizados os edifícios contestados no caso em discussão situam-se na zona territorial CX-2. A utilização permitida desta zona não permite a colocação de edifícios residenciais bloqueados”, afirmou o advogado.

As decisões dos tribunais inferiores foram revertidas e o caso foi reenviado para novo julgamento. Agora os tribunais devem ter em conta as opiniões jurídicas do Supremo Tribunal do país. Em particular, deve ser determinado se é possível adequar os objetos controvertidos às normas urbanísticas e às formas de utilização permitida dos terrenos situados numa determinada zona territorial. Simplificando: é possível converter moradias geminadas em edifícios residenciais normais?

“O Supremo Tribunal indicou que para edifícios residenciais com edifícios bloqueados é necessária a obtenção de licença de construção, demarcando assim o procedimento simplificado para a construção de casas individuais residenciais e de jardim de casas com edifícios bloqueados, que devem ser construídas de acordo com o geral regras. procedimento”, diz Yulia Shchiptsova.

Na falta de licença de construção do município, a construção de um casarão num terreno ajardinado pode, portanto, ser reconhecida pelo tribunal como não autorizada.

“A lista de objetos permitidos para construção em terreno ajardinado é determinada pelos regulamentos de planejamento urbano, que são adotados e aprovados pela prefeitura local”, explica o advogado. “A lista de objetos permitidos pode diferir em cada caso específico. Para responder à questão de saber se este ou aquele objeto pode ser construído, é necessário consultar a regulamentação urbanística e o tipo de utilização permitida do terreno. No caso acima considerado, na zona territorial CX-2, apenas era permitida a construção de casas individuais residenciais e de jardim, e na zona. CX-2.1, além disso, foi permitida a construção de edifícios residenciais com edifícios bloqueados.”

Yulia Shchiptsova lembra que a “Anistia Dacha” está em vigor para hortas até 03/01/2031. “Isto significa que, durante o seu período de vigência, a ausência nos regulamentos de urbanismo aprovados de indicação da possibilidade de construção de edifícios residenciais dentro dos limites das zonas territoriais onde se situam os terrenos ajardinados não constitui fundamento para a recusa de registo de propriedade. de edifícios residenciais que atendem aos parâmetros de uma casa individual”, diz ela.