O Supremo Tribunal ouvirá declarações contestando a lei sobre a nomeação de funcionários eleitorais em 4 de fevereiro

O Supremo Tribunal concordou na quarta-feira em ouvir uma série de argumentos que questionam a constitucionalidade do Lei do Comissário Eleitoral Chefe e Outros Comissários Eleitorais2023. A lei, promulgada no início deste ano, retirou o Chefe de Justiça da Índia do júri para a nomeação de comissários eleitorais. A audiência está marcada para 4 de fevereiro.

As alegações foram mencionadas perante uma bancada composta pelos juízes Surya Kant, Dipankar Datta e Ujjal Bhuyan pelo advogado Prashant Bhushan. Citando urgência, Bhushan disse que o atual comissário-chefe eleitoral, Rajiv Kumar, se aposentará em 18 de fevereiro e uma nova nomeação precisa ser feita.

Referindo-se a um acórdão anterior do tribunal constitucional, Bhushan lembrou ao tribunal que este tinha ordenado que, até que o Parlamento promulgasse uma lei, os comissários eleitorais fossem nomeados pelo Presidente da Índia, sob conselho de uma comissão composta pelo Primeiro-Ministro. Líder da oposição no Lok Sabha e Chefe de Justiça da Índia. Ele argumentou que a nova lei exclui o Chefe de Justiça, dando ao executivo controle total sobre as nomeações.

O advogado sênior Gopal Sankaranarayanan também se dirigiu ao tribunal e disse: “A decisão do tribunal constitucional deixou claro que o executivo não pode controlar a questão.”

Em resposta aos argumentos, o tribunal observou: “O verdadeiro teste aqui é entre a opinião do tribunal e o exercício dos poderes legislativos”.

O tribunal está ouvindo petições apresentadas pelo líder do Congresso, Jaya Thakur, e pela Associação para as Reformas Democráticas (ADR) contra a lei de 2023. Ambas as petições desafiam a remoção do Chefe de Justiça da Índia do processo de seleção, argumentando que isso prejudica a independência do Eleitoral. Comissão.