O surto de gripe Aviar H5N1 chega ao lago Michigan, se estende à indústria de aves

Centenas de patos infectados com H5N1 A gripe Aviar estava doente ou morta ao longo das margens do lago Michigan, na área de Chicago, o que causou avisos alarmantes de autoridades locais de saúde.

A organização de conservação de pássaros, Monitores de colisão de pássaros de Chicago (CBCM), declarou domingo que a gripe fora dos pássaros ameaça seriamente a vida dos pássaros da região. A gerente do CBCM, Annette Prince, relatou ter recebido inúmeros relatórios sobre patos doentes ou mortos do Hyde Park a Wilmette nos últimos dias.

As lojas vermelhas do peito, que investem na região dos Grandes Lagos, estão entre as espécies mais afetadas. Prince apontou que esses pássaros foram vistos em grandes bandos no lago Michigan, com muitos encontrados doentes ou mortos na praia.

Preocupações com a propagação da gripe aviária para outras espécies, enquanto a gripe aviária se estende inicialmente entre pássaros aquáticos, agora há preocupações de que eu possa pular para outras espécies de aves, como falcões, corujas e corvos. Além disso, gaivotas e outras aves que se reúnem em torno de aves mortas têm um risco maior de contrair o vírus. Prince expressou uma preocupação significativa com a propagação adicional do vírus para mais espécies de aves.

Mortes de gripe aviária No zoológico, o Lincoln Park Zoo, em Chicago, relatou duas mortes devido à gripe Aviar H5N1, um jovem flamenco e um selo de porto. Após esses incidentes, o zoológico fechou sua casa de pássaros, mas anunciou que não havia sido relatado mais casos.

Perda de massa na indústria de aves: 150 milhões de aves afetaram o surto de gripe aviária não apenas afetou as aves selvagens, mas também para encurralar os produtores de aves. Mais de 150 milhões de galinhas, perus e outros pássaros foram afetados pelo vírus na fazenda de Kakadoodle, nos Estados Unidos, perto de Chicago, perdeu seu rebanho de 3.000 galinhas.

O clima frio facilita a propagação de especialistas em vírus indica que o vírus da gripe aviária sobrevive mais tempo em clima frio, o que facilita a espalhada durante os meses de inverno. No entanto, com a chegada da primavera, eles esperam que o vírus enfraqueça a temperaturas mais quentes, reduzindo a ameaça.

As medidas tomadas para impedir que as autoridades propagadas tenham enfatizado a necessidade de aumentar as precauções para evitar uma maior transmissão da gripe aviária para outras aves, enquanto as organizações de conservação de zoólogo e aves garantem intervenção imediata no caso de aves infectadas encontradas.