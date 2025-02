O tapete vermelho mais bonito está assistindo SAG 2025 Awards

Foi uma temporada de prêmios concedidos, e ainda não terminamos. Lançamos o ano com o Globo de Ouro, onde Zendaya seduziu em um vestido Louis Vuitton associado a jóias da Bulgari. Então caímos no Grammy, onde o minidress de Westwood de Taylor Swift e as jóias de Lorraine Schwartz da coxa dominavam as conversas on -line. Então entramos no Choice Awards Critics, onde Ariana Grande fez uma declaração ousada à Dior Couture. Ontem, durante o filme Independent Spirit Awards, amamos particularmente a aparência de Emma Wickstead de Emma Stone.

Isso nos leva a hoje. Os preços SAG 2025 chegaram, E mal podemos esperar para ver o que todo mundo carrega no tapete vermelho. Os jatos da lista A de Malvado,, Um desconhecido completoE A substância vai se juntar a estrelas da televisão de Apenas assassinatos no prédio,, O urso,, Hackse mais. Continue lendo todos os detalhes da moda do tapete vermelho que você deve conhecer.

Quem: Ela abanando

Para carregar: Loewe

Quem: Anna Sawai

Para carregar: Vestido Privado Armani e Jóias Cartier

Elegante por: Karla Welch

Quem: Selena Gomez

Para carregar: Celine

Quem: Kaitlyn Dever

Para carregar: Elie Saab

Quem: Joey King

Para carregar: Miu

Quem: Pamela Anderson

Para carregar: Dior Dior and Pandora Jewelry