O tapete vermelho mais de tirar o fôlego dos BAFTAs 2025

Como fanático por cinema e moda obsessiva, você pode apostar que o BAFTAS 2025 será uma das minhas noites favoritas do ano. As roupas! Glamour! O drama! Estou aqui por tudo isso. Há algo sobre o melhor (e mais elegante) Hollywood que sai em seu melhor tapete vermelho que me enche de pura alegria. Então, é claro, considero que é meu dever pessoal rabiscar toda a aparência, selecionando o melhor da noite.

Com estrelas como Cynthia Erivo, Saoirse Ronan, Demi Moore e Zoe Saldaña descendo para a sala do Festival Real de Londres no Southbank Center, você só para saber Somos para uma festa séria. Designers emblemáticos, os melhores estilistas e alguns rótulos sob o radar? Sim, por favor.

Portanto, sem mais demora, vamos mergulhar na aparência de tirar o fôlego, de tirar o fôlego e o tapete vermelho do BAFTAS 2025. Continue rolando – você não vai querer perder uma única roupa.

Todos os melhores looks de celebridades do tapete vermelho de Baftas 2025

(Imagem de crédito: Getty Images)

Quem: Pamela Anderson

(Imagem de crédito: Getty Images)

Quem: Hannah Dodd

(Imagem de crédito: Getty Images)

Quem: Arya Ritu

(Imagem de crédito: Getty Images)

Quem: Agentes

(Imagem de crédito: Getty Images)

Quem: Thomasin McKenzie

(Imagem de crédito: Getty Images)

Quem: Kelly Rutherford

Para carregar: Jimmy Choo

(Imagem de crédito: Getty Images)

Quem: Gwendoline Christie

(Imagem de crédito: Getty Images)

Quem: Monica Barbaro

(Imagem de crédito: Getty Images)

Quem: Stacy Martin

(Imagem de crédito: Getty Images)

Quem: Jeff Goldblum

Para carregar: Loewe

(Imagem de crédito: Getty Images)

Quem: Kaya Scodelario

(Imagem de crédito: Getty Images)

Quem: Mimi Keene

Para carregar: Dior Cruise

(Imagem de crédito: Getty Images)

Quem: Radhika apt

(Imagem de crédito: Getty Images)

Quem: Índia ancorada