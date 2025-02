O tapete vermelho mais deslumbrante do tapete vermelho da escolha 2025 críticos

A temporada de prêmios é um dos períodos mais emocionantes do ano para entusiastas de entretenimento e moda. Enquanto as estrelas entram sob os holofotes para celebrar o melhor cinema, televisão e música, um evento que sempre tem entusiastas da moda é o Choice Awards Critics. Esta prestigiada cerimônia homenageia os melhores talentos na televisão e no cinema, mas também é um momento privilegiado para as estrelas exibirem seu estilo.

Assumindo em Los Angeles e sediou pela terceira vez pelo ator premiado Chelsea Handler, a cerimônia do prêmio de crítica de 2025 é a que você não deseja. Se é algo como o show do ano passado, a taxa de participação de celebridades e os momentos da moda serão simplesmente espetaculares. Afinal, candidatos como Keira Knightley, Anna Sawai, Cate Blanchett, Nicole Kidman, Dakota Fanning e Zoe Saldaña – apenas para citar apenas alguns – são todos conhecidos por seu estilo impecável.

Sente -se, relaxe e aproveite o show. Mas também, continue rolando para ver os looks de celebridades mais deslumbrantes do tapete vermelho da Critics Choice Awards. Lembre -se: traremos nossos looks favoritos ao longo da noite, então não clique!

(Imagem de crédito: Getty Images)

Quem: Zoe Saldaña

Para carregar: Personalizado Vestido Saint Laurent, sapatos Saint Laurent

Elegante por: Petra Flannery

(Imagem de crédito: Getty Images)

Quem: Rachel Brosnahan

Para carregar: Vestido miu miu

(Imagem de crédito: Getty Images)

Quem: Joey King

Para carregar: Vestido miu miu

Elegante por: Jared um

(Imagem de crédito: Getty Images)

Quem: Sara Foster

Para carregar: Vestido Monique Lhuillier, sapatos Jimmy Choo

(Imagem de crédito: Getty Images)

Quem: Erin Foster

Para carregar: Vestido PETAR PETOV