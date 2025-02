O tapete vermelho mais espetacular da aparência do filme Independent Spirit Awards

A temporada de prêmios está em pleno andamento, e já cobrimos alguns dos melhores momentos no estilo do tapete vermelho, de Globos de Ouro a Grammys. Hoje, nossos olhos estão no caso mais descontraído, fresco e livre, que é o filme Independent Spirit Awards, que acontece em Santa Monica, Califórnia. Este ano, o Spirit Awards comemora seu 40º aniversário, marcando quatro décadas de defesa da independência criativa na narração visual e apoiando uma comunidade mundial de artistas e públicos que incorporam diversidade, inovação, curiosidade e singularidade da visão.

Aidy Bryant deve receber e uma renomada atriz e atriz Molly Shannon será a cadeira honorária ao lado de uma gama emblemática de apresentadores convidados, incluindo Michelle Yeoh, Patti Lupone e muitos outros. Alguns dos indicados para este ano incluem Demi Moore, Amy Adams, Hunter Schafer e Kieran Culkin, para citar apenas alguns com uma série de bishers que ajudarão.

É certo que o tapete vermelho será emocionante. Role para ver nossa aparência favorita e verifique, porque o atualizamos com mais celebridades durante a noite. E não se esqueça de nos seguir Instagram Para mais prêmios minuciosos.

(Imagem de crédito: Getty Images)

Quem: Emma Stone

(Imagem de crédito: Getty Images)

Quem: Elizabeth Olsen

Para carregar: Vestido erdem

(Imagem de crédito: Getty Images)

Quem: Amy Adams

Para carregar: Carolina Herrera segue

(Imagem de crédito: Getty Images)

Quem: Julianne Moore

(Imagem de crédito: Getty Images)

Quem: Meio moore

Para carregar: Vestido e jaqueta marrom

(Imagem de crédito: Getty Images)

Quem: Mikey Madison

Para carregar: Vestido Calvin Klein

(Imagem de crédito: Getty Images)

Quem: Schafer Hunter

(Imagem de crédito: Getty Images)

Quem: Julia Fox

Para carregar: Jaqueta adida, calça e saia

(Imagem de crédito: Getty Images)

Quem: Lily Gladstone

(Imagem de crédito: Getty Images)

Quem: Ryan Destiny

(Imagem de crédito: Getty Images)

Quem: Aidy Bryant

(Imagem de crédito: Getty Images)

(Imagem de crédito: Getty Images)

Quem: Molly Shannon

(Imagem de crédito: Getty Images)

Quem: Karen Pittman

(Imagem de crédito: Getty Images)

Quem: Chloé Guidry

(Imagem de crédito: Getty Images)

Quem: Melissa Roxburgh

(Imagem de crédito: Getty Images)

Quem: Jessica Gunning

(Imagem de crédito: Getty Images)

Quem: Natasha Lyonne

Para carregar: Vestido Rochas

(Imagem de crédito: Getty Images)

Quem: Danielle Deadwyler

(Imagem de crédito: Getty Images)

Quem: Ruth Negga