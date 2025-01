O TDP pressiona para que Nara Lokesh seja vice-ministro-chefe de Andhra Pradesh. Isso testará a aliança Naidu-Pawan Kalyan?

Em Andhra Pradesh, uma exigência aparentemente simples para solidificar a hierarquia no Partido Telugu Desam (TDP), no poder, poderá ter repercussões no corredor de coligação do estado. Mas não se o ministro-chefe N. Chandrababu Naidu pudesse ajudá-lo.

O pedido “inofensivo” para que Nara Lokesh fosse elevada ao cargo de vice-ministro-chefe foi feito pelo membro do Politburo do TDP, Reddappagari Srinivasulu Reddy. Ele fez o pedido na presença de quadros do partido e do próprio Naidu num evento que marcou o 29º aniversário da morte do fundador do TDP, NT Rama Rao.

O facto de o estado já ter um vice-ministro-chefe, Pawan Kalyan, chefe do partido Jana Sena, não parece deter o líder do TDP. Seja Reddy ou o ex-Pithapuram MLA Satyanarayana Varma ou Gudur MLA Pasam Sunil, os líderes do TDP expressaram seu desejo de fazer de Lokesh o vice-ministro-chefe “legítimo”.

Não há dúvida de que Lokesh superou os desafios e trabalhou incansavelmente para o crescimento do partido nas bases. É verdade que o número de membros do TDP ultrapassou milhões graças a uma campanha liderada por Lokesh.

Nas fileiras do partido, a exigência foi vista como simbólica, porque honra o legado do partido e solidifica a posição de Lokesh na hierarquia partidária. No entanto, do lado de fora a perspectiva é preocupante.

DESEQUILÍBRIO NUMA PARCERIA CUIDADOSAMENTE DESENHADA?

Embora esperado, o momento deste pedido é bastante surpreendente. O facto de ter surgido tão cedo é surpreendente: passaram pouco mais de seis meses desde que o governo de coligação liderado pelo TDP chegou ao poder.

E não esqueçamos que é um governo de coligação, bem apoiado por Jana Sena de Pawan Kalyan. A elevação de Kalyan ao cargo de vice-ministro-chefe é a sua taxa de sucesso de 100 por cento, juntamente com o apoio concedido a Naidu quando o chefe do TDP estava na prisão em 2023.

Jana Sena, de Pawan Kalyan, ganhou as cadeiras do Lok Sabha e todas as 21 cadeiras da assembleia que disputou como parte do NDA em Andhra Pradesh. Atualmente, Pawan Kalyan tem influência política suficiente para evitar igualar a estatura com Lokesh. Mas por quanto tempo?

A elevação sugerida por Lokesh ameaça perturbar o equilíbrio cuidadosamente mantido, que foi alcançado através do trabalho árduo de Kalyan.

Isto pode parecer um enigma político clássico em que as ambições da política da dinastia entram em conflito com as aspirações dos líderes políticos que se criaram por si próprios. Mas é um quadro político muito mais complexo quando analisado através da lente de uma dinâmica de coligação mais ampla.

A aliança tripartida foi cuidadosamente elaborada pelo actor que se tornou político e que conquistou a sua actual posição política da maneira mais difícil. Além disso, o chefe Jana Sena também conta com o apoio tácito do Partido Bharatiya Janata.

O investimento estratégico do BJP em Pawan Kalyan acrescenta outra camada de complexidade à equação de liderança.

POLÍTICA HINDUTVA EMERGENTE EM ANDHRA PRADESH

Ao contrário da abordagem ponderada de Naidu em relação à agenda ideológica do BJP, Kalyan tornou-se o seu veículo preferido para transmitir mensagens às bases do estado.

O recente posicionamento de Kalyan como portador da tocha do Sanatan Dharma e do nacionalismo, exemplificado pela formação da Brigada Narasimha Varahi e seu papel de campanha antes das eleições para a assembleia de Maharashtra, elevou-o além da mera política regional.

A sua transformação num “Sanatani sem remorso” tornou-o num trunfo inestimável no manual ideológico do BJP para Andhra Pradesh.

O seu endosso como parte da brigada Hindutva do BJP veio em junho de 2024, quando o primeiro-ministro Narendra Modi o saudou como “aandhi” (tempestade), ao contrário do seu nome, que significa brisa.

Esta dinâmica em evolução apresenta uma equação complexa para Chandrababu Naidu. Como administrador experiente, compreende o delicado equilíbrio entre o desenvolvimento do Estado e a política de coligação. Ele também está ciente de que a sua agenda para o desenvolvimento do Estado depende em grande parte do financiamento central. Portanto, com Pawan Kalyan a servir como uma ponte crucial entre o TDP e o BJP, qualquer movimento para elevar Lokesh como vice-ministro-chefe poderia perturbar este quadro de aliança cuidadosamente construído. Não só isso, os seguidores e apoiantes de Pawan Kalyan também aspiram vê-lo crescer como uma força política independente, e não simplesmente desempenhar um papel secundário em relação ao TDP.

Portanto, a revisão do papel do Vice-Ministro-Chefe exigiria uma avaliação estratégica. E a menos que Naidu tenha vindo com um desejo político de morte, do qual não deu qualquer indício, pode-se presumir com segurança que irá ignorar esta exigência. Por enquanto.