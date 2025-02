O telefone de Ranveer Allahbadia saiu, bloqueado; YouTuber inatingível, onde está? | 10 principais atualizações

Notícias de Ranveer Allahbadia: O paradeiro de Ranveer Allahbadia ainda é desconhecido após sua declaração de ‘sexo com os pais’ no programa do YouTube, a última controvérsia causada. As equipes policiais de Mumbai e Assam visitaram a residência de Ranveer Allahbadia, mas descobriram que ela fechou. Os esforços para contatá -lo não foram bem -sucedidos, já que seu telefone saiu.

A polícia de Mumbai enviou novamente uma convocação ao Podcaster Ranveer Allahbadia para comparecer diante deles no sábado para interrogar em um caso ligado aos seus controversos comentários no último programa indiano. Ranveer Allahbadia foi convidado a permanecer presente na delegacia de Khar na quinta -feira, 13 de fevereiro, mas depois que não apareceu.

Aqui estão as dez principais atualizações: ‘Bloqueado plano, o telefone’ 1. Equipes da polícia de Mumbai e Assam visitaram o Podcaster Ranveer Allahbadia na sexta -feira, mas encontraram o chão bloqueado, de acordo com Pti citando um oficial. O telefone de Allahbadia está desligado, e não houve comunicação entre ele e a polícia.

O ex -filho de Cji Abhinav Chandrachud representa Allbadia? 2 Enquanto isso, Ranveer Allahbadia se aproximou da Suprema Corte na sexta -feira, buscando consolidar vários assinados contra ele em toda a Índia e representados pelo ex -presidente do Supremo Tribunal da Índia (CJI), filho de Dy Chandrachud, o principal Abre Chandrachud Lawyer. Chandrachud mencionou o assunto perante um banco liderado pelo presidente da Suprema Corte da Índia, Sanjiv Khanna, solicitando uma audiência urgente.

Leia também: Quem é Abhinav Chandrachud?

3. O advogado Chandrachud informou ao banco que vários abetos contra Allahbadia haviam sido registrados e que a polícia de Assam o convocou na sexta -feira. Um banco que inclui o presidente da Suprema Corte Sanjiv Khanna e o juiz Sanjay Kumar disse a Abhinav Chandrachud, que compareceu ao influenciador, que não permite a menção oral dos casos para a lista urgente, Pti relatado.

4. “Designei o banco e aparecerei (antes de um banco) em dois ou três dias”, disse a CJI quando Chandrachud disse que a polícia de Assam convocou Allahbadia por ingressar na investigação durante o dia.

O comediante Anubhav Bassi está sob o radar? 6. O vice -presidente da Comissão das Mulheres do Estado de Uttar Pradesh, Aparna Yadav, pediu sexta -feira ao general da polícia do estado para garantir que “comentários indignos” sobre mulheres não sejam feitos durante o próximo show do comediante Anubhav Singh Singh Bassi em Lucknow, Pti relatado. Em uma carta datada de 14 de fevereiro, Yadav disse que, de acordo com as redes sociais, um programa de comédia de Anubhav Singh Bassi está programado para 15 de fevereiro em Indira Gandhi Pratuthan.

Leia também: Ranveer Allahbadia Controvérsia: “Gestos ou comentários obscenos teriam …” – Foi o livro de Samay Raina regras também uma piada?

7. Segundo a carta, foi mencionado que, depois de ver seus programas anteriores no canal do YouTube, observa -se que palavras indecentes (‘apshabd’) são usadas durante seus shows. “Portanto, espera -se que você (DGP) certifique -se de que este programa proposto e em programas semelhantes de artistas permanentes, ou qualquer palavra indecente ou qualquer comentário indignado seja feito sobre as mulheres”, solicitou o DGP na carta. “Se possível, esses programas devem ser cancelados e não permitidos no futuro”, disse Yadav.

Leia também: Controvérsia de Ranveer Allahbadia: Quão rigorosos são as leis de “obscenidade” da Índia? Qual é o castigo?

8. Juntamente com Allahbadia e Samay Raina, outros nomeados no caso de Assam incluem Ashish Chanchlani, Jaspreet Singh e o apoio a Makhija. No início da sexta -feira, a polícia gravou a declaração de Pratham Sagar, o editor de vídeo da Índia obteve um show latente. Ele foi autorizado a sair após um breve interrogatório. O Departamento de Ciber Maharashtra convocou pelo menos 50 pessoas para registrar suas declarações em relação a um caso registrado neste assunto. Isso inclui os participantes do programa.

9. No meio da controvérsia de Ranbeer, o ministro de Uttar, Pradesh, como Arun, pediu aos comediantes na sexta -feira que encontrassem um equilíbrio entre “provocar pensamento e manter o respeito”. Em um post no Facebook, ele escreveu: “Quando éramos crianças, ele fez piadas sobre calvície, obesidade e coisas semelhantes eram muito comuns. Felizmente, a sociedade se tornou mais sensível hoje, e essa zombaria se tornou elegante. Infelizmente, algumas pessoas se tornaram insensíveis novamente ”, disse o ministro do Estado (posição independente) pelo bem -estar social. Deficiência ridicular, pobreza, roupas, idioma ou aparência de alguém questiona a própria essência do comércio de um artista. A comédia precisa tirar sarro da situação pessoal de alguém? A comédia pode ser feita apenas dizendo coisas prejudiciais? O desafio para os comediantes é alcançar um equilíbrio entre ser provocativo e respeitoso.

Leia também: No meio da controvérsia de Ranveer Allahbadia, a velha piada de Kapil ‘maa-baap ki kabaddi’ sob o scanner

Designei o banco e aparecerei (antes de um banco) em dois ou três dias.

10. Anteriormente, na quinta-feira, uma equipe policial de Assam se reuniu com funcionários do departamento cibernético cibernético-marashtra. Tanto a polícia de Mumbai quanto o departamento cibernético, que estão realizando investigações separadas nos comentários, também pediram a Raina que aparecesse diante deles nos próximos cinco dias.