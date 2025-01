O tenente -comandante Soubh Malik tornou -se um dos corajosos que mereciam receber a Medalha Nao Sena (coragem) por seu ataque inabalável contra o navio iraniano sequestrado – FV Omari no ano passado, quando o presidente Druguadi Murmu concedeu prêmios Valentía a 93 membros do exército no The the Eva do dia da República no sábado.

Em 2 de fevereiro de 2024, o tenente -comandante Malik e sua equipe conseguiram capturar sete piratas armados a bordo do FV Omari e resgatar 19 pescadores. A equipe recuperou armas, munições e outros facilitadores de pirataria como parte da operação.

Das 19 pessoas resgatadas, 11 eram pescadores iranianos e os oito restantes eram cidadãos paquistaneses.

Tendo uma possível situação de refém, o tenente comandante Malik reuniu a equipe e mostrou uma coragem incansável para avançar com a missão, embora ele tivesse pouco pessoal, já que estava perdendo apoio ao incêndio da cobertura.

Durante toda a missão, ele liderou a equipe sob a constante ameaça de fogo dos piratas armados e, sendo a primeira pessoa a embarcar no navio, emulou coragem.

Tendo demonstrado inovação tática e sua heroidade na tomada de decisão rápida, o policial instruiu a equipe a levar os piratas com o Guardian.

Então os piratas se renderam.

O oficial também dirigiu uma busca exaustiva pelo barco em busca de artefatos explosivos improvisados, contrabando, armas e munição. O sucesso da missão pode ser muito atribuído ao profissionalismo, coragem e liderança do comandante de Prahar.

Em reconhecimento à audácia demonstrada por ele, o tenente -comandante Soubh Malik recebeu a medalha de Sena Nao.