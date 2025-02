O tenista Alexandrov voltou ao top 25 do ranking mundial

Na final de Aleksandrov com uma pontuação de 6: 2, 3: 6, 7: 5, ela ganhou o Ucraniano Dayan Yastremskaya.

– Estou feliz que ela pudesse ganhar. A competição acabou sendo fisicamente e psicologicamente difícil “, admitiu a mulher russa. – Sinto iluminação porque era minha terceira final aqui e eu realmente queria pegar o troféu.

A melhor mulher russa no ranking WTA continua sendo Daria Kasatkin. Ela vai no 11º lugar. Também inclui os 20 melhores Diana Schneider (13), Mirra Andreeva (15), Anna Kalinskaya (18) e Lyudmila Samsonova (20).

O primeiro lugar é retido pela Arina Sobolenko, branca, a segunda linha é ocupada pelo jugo de São Polônia, o terceiro é o American Coco Gauff.

Para os homens, o líder continua sendo o pecador italiano Yannik. Na segunda linha está o alemão Alexander Zverev, no terceiro – o espanhol Carlos Alcaras. Os dez primeiros dois de nossos tenistas – Daniil Medvedev (7) e Andrei Rublev (10). Karen Khachanov fecha vinte.

Medvedev, lembrando -se imediatamente do Top 5, depois de um início fracassado no Aberto da Austrália no início da temporada. Mas enquanto ele consegue ficar calmo.

– Eu tento me tornar mais competitivo. Isso não é fácil, mas trabalho em muitos aspectos do meu jogo e acho que o mais importante é a minha auto -confiança ”, o site da ATP citado por Medvedev. – Confiança e esforços dão resultados nos pontos mais importantes das competições.