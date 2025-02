O tenista Medvedev parou de cooperação com seu treinador Simon

Sports.ru: Daniil Medvedev não trabalha mais com a moradia de Simon

O tenista russo Daniil Medvedev, localizado na sétima linha do ranking mundial, decidiu parar de trabalhar com o consultor francês Zhilem Simon, que anteriormente era a sexta raquete do mundo, relata Sports.ru.

Sua cooperação começou em fevereiro de 2024, mas durante esse período, Medvedev conseguiu vencer em qualquer torneio. O treinador principal do atleta continuará sendo um rendimento de Cervar.

Durante o Campeonato Aberto da Abertura de 2025, Medvedev mostrou um resultado malsucedido, terminando o torneio na segunda rodada. Essa derrota levou às derrotas no ranking: ele afundou do quinto ao sétimo lugar, que foi sua primeira derrota dos 5 primeiros desde março de 2023.

