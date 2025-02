O terceiro ataque de elefante selvagem em Kerala desencadeia protestos no estado: Kerala News

Um homem de 26 anos foi morto em um ataque de elefante selvagem perto do local turístico em Attamala, no distrito de Wayanad de Kerala, marcando o terceiro incidente fatal no estado nos últimos dias. A vítima foi atacada em Erattu Kund, na área de Attamala, na vila Vellarimala.

O incidente causou protestos entre os habitantes locais, que exigem intervenção urgente das autoridades. Os manifestantes insistem que as autoridades de alto índice, incluindo o colecionador do distrito, visitam a cena antes de permitir que o corpo seja transportado. Os moradores afirmam que os elefantes selvagens estão causando estragos na região há dias, no entanto, o departamento florestal não conseguiu tomar medidas efetivas para afastá -las.

“O Departamento Florestal não fez nada para perseguir esses elefantes selvagens, apesar dos ataques repetidos”, disse um morador local.

O ataque chega apenas um dia depois que o outro homem, Manu, 45, originalmente de Noolpuzha, Wayanad, foi morto em um ataque de elefante semelhante. A cidade é uma área de listras florestais na fronteira com Kerala-Tamil Nadu, no distrito, informou a polícia.

O corpo de Manu foi encontrado pelos habitantes locais, que disseram que ele foi atacado por um elefante selvagem enquanto retornava de uma loja comprando comestível.

Em protesto contra os crescentes incidentes fatais causados ​​por um ataque de animais selvagens, o Fórum de Ajuda dos Agricultores (FRF) pediu um “Amanhecer ao anfitrião” em Wayanad em 12 de fevereiro.