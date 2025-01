O TikTok enfrenta uma possível proibição nos EUA à medida que o prazo final de 19 de janeiro se aproxima – quem está de olho na plataforma de US$ 100 bilhões?

A popular plataforma de compartilhamento de vídeos TikTok poderá ser banida nos Estados Unidos em 19 de janeiro, a menos que se desfaça de sua controladora com sede na China, a ByteDance, ou cesse totalmente as operações.

ByteDance resiste ao desinvestimento Apesar do interesse de várias partes, a ByteDance recusou-se consistentemente a vender tiktok. Analistas sugerem que é improvável que o governo chinês aprove qualquer venda que inclua o valioso algoritmo do TikTok, que é considerado a tecnologia central da plataforma.

Os advogados da ByteDance argumentaram que a venda do TikTok não é comercial ou tecnologicamente viável. Eles afirmam ainda que separar o TikTok de seu algoritmo desconectaria a versão americana do aplicativo do conteúdo global. No entanto, as autoridades norte-americanas dizem que as autoridades chinesas podem manipular o algoritmo para influenciar o conteúdo da plataforma.

Avaliação e compradores interessados. A avaliação do TikTok foi estimada em mais de US$ 100 bilhões, e seu algoritmo poderia aumentar seu valor para US$ 200 bilhões em um cenário ideal, de acordo com Dan Ives, analista da Wedbush. Sem o algoritmo, o valor da plataforma poderia cair para entre US$ 40 bilhões e US$ 50 bilhões.

Várias figuras importantes manifestaram interesse em adquirir a TikTok, incluindo o bilionário Frank McCourt e o investidor do Shark Tank Kevin O’Leary. A proposta de McCourt envolve reestruturar o TikTok usando um protocolo de código aberto para melhorar a transparência e o controle do usuário sobre os dados.

O ex-secretário do Tesouro Steven Mnuchin também teria formado um grupo de investidores para comprar a TikTok, revisando uma proposta de 2020 que envolvia a Oracle e o Walmart assumindo participações significativas na empresa. Outros potenciais compradores incluem Elon Musk, Jimmy Donaldson (MrBeast) e o ex-CEO da Activision-Blizzard Bobby Kotick, embora a sua seriedade ainda não esteja clara.

Trump prometeu salvar o TikTok e a sua equipa de transição indicou que se concentrará numa resolução política. Se a lei for aplicada, caberá ao Departamento de Justiça de Trump garantir o cumprimento. No entanto, a escolha de Trump para procuradora-geral, Pam Bondi, não esclareceu a sua posição sobre a manutenção de uma potencial proibição do TikTok.

O CEO do TikTok, Shou Chew, expressou gratidão ao presidente eleito Donald Trump por sua promessa de evitar a proibição do TikTok nos Estados Unidos, após a perda da empresa em seu recurso final ao Supremo Tribunal.

“Agradeço o compromisso do presidente Trump em trabalhar conosco para encontrar uma solução que garanta que o TikTok continue disponível nos Estados Unidos”, disse Chew em uma postagem de vídeo.

À medida que o prazo se aproxima, o futuro do TikTok nos Estados Unidos permanece incerto e depende de desenvolvimentos jurídicos, políticos e empresariais.

Fonte