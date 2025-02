Napoli perdeu a oportunidade de retornar ao topo da série A em uma impressionante derrota por 2-1 contra como em Stadio Giuseppe Sinigaglia no domingo, já que a sequência sem vitórias dos visitantes se estendeu a quatro jogos.

Napoli sofreu sua primeira derrota em 11 jogos da Série A e permanece em segundo lugar com 56 pontos de 26 jogos, um ponto atrás dos campeões do Queen entre o Milão. Os promovidos são 13º em 28 pontos.

Napoli teve um pesadelo começando quando o centro de Kosovan, Amir Rrahmani, deu a vantagem como no sétimo minuto enviando o saque de Matteo Politano para sua própria rede, com o goleiro Alex Meret de sua linha, para o desespero do gerente Antonio Antonio Conte.

Dez minutos depois, o atacante Giacomo Raspadori atacou uma defesa descuidada para colocar a bola além do goleiro de como Jean Butez e nivelou as coisas para Napoli.

No entanto, a extremidade do Assane Diao obteve um vencedor de 77 minutos de como com um final impressionante depois de coletar o passe preciso do meio -campista Nico Paz. Diao, 19, marcou em três jogos consecutivos da série A.

“Estou me divertindo, todos os dias, mesmo em treinamento, e acho que isso também é mostrado em campo. Tenho que agradecer à equipe, ao treinador e ao clube por tudo o que estão me dando”, disse o vencedor do jogo De Dazn a Dazn.

“Eu tenho que estar livre no campo, sinto muita confiança de que (o treinador -chefe de como o CESC) Fabregas me dá e isso me permite ser livre no campo”.

Além do erro da meta, Napoli foi o melhor lado com 60% de posse no primeiro tempo e parecia mais ameaçador.

Mas como era muito superior após o intervalo e seus esforços não foram em vão, já que alcançaram sua segunda vitória na série A sobre Napoli e a primeira chegou em 1952.

Scott McTominay quase colocou Napoli à frente no segundo tempo, mas Butez estava em seu lugar para negar o meio -campista. Rrahmani quase arrebatou o que teria sido um ponto crucial para Napoli nos minutos que morrem do jogo, mas seu tiro se espalhou.

“É definitivamente um revés que dói pela maneira como chegou, porque em um nível mental mostramos rachaduras, como nos últimos três jogos em que sempre fomos pegos”, disse Conte.

“Acho que as crianças estão realmente dando o seu melhor, mas precisamos fazer um caminho e dar tempo para crescer, não apenas do ponto de vista tático técnico, mas também em termos de mentalidade.

“Então estamos jogando desde o início do ano com essa pressão, que felizmente nos trouxemos: estar lá no topo da mesa ou pelo menos estar perto.

“Isso não era absolutamente esperado. Agora temos que enfrentá -lo da melhor maneira, tentando analisar por que, no segundo tempo, os outros mostraram mais mal, eles venceram todos os duelos, estavam com mais fome e mais desejo”.

O próximo apresentador de Napoli, Inter, que venceu Gênova por 1 a 0 em casa no sábado, em um confronto do melhor da mesa no Stadio Diego Armando Maradona no próximo sábado.