O título de perseguir o Inter sofre por 1-0 derrotas na Juve

Inter Milan Perdi a oportunidade de ir para o topo de Uma série Enquanto eles caíram com uma perda de 1-0 em Juventus No domingo, com Francisco Concicao marcando o gol tardio em uma partida cheia de ação.

O extremo português causou júbilo no estádio após 74 minutos após um jogo de pé inteligente na caixa de Randal Kolo Muani antes de encontrar a Concicao, que atirou em casa.

A Inter não pôde capitalizar que Napoli foi retido em um empate por 2-2 em Lazio no sábado e está dois pontos do ritmo com 54 pontos de 25 jogos. A Juve está agora em quarto lugar com 46.

A Inter ficou rapidamente com o chute de bicicleta de Mehdi Taremi salvo por Michele di Gregorio antes de Denzel Dumfries colocar a bola no bar.

A Juve respondeu com Nico González forçando Yann Sommer a um bom dobro, exceto, primeiro a evitar um tiro de longa faixa e depois negar o rebote.

Ambas as partes continuaram atacando no segundo tempo, mas foi a Concicao quem finalmente quebrou a resistência da Inter de deixar a emocionante corrida pelo título em uma beira da faca com 13 rodadas para viajar.