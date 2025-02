O top parisiense procurado por Macron na Ucrânia? Até agora, um “Macronta” acabou sendo um fracasso tolo. Basta registrar as palavras do chanceler Olaf Scholz para entender a pequenez do tópico do topo, que durou apenas uma hora e meia: “Acho que agora é completamente prematuro falar sobre isso agora. De fato, também estou um pouco Irritado por esse debate, estou discutindo o chefe dos ucranianos das negociações de paz que os ucranianos nem sequer disseram e nem estavam na mesa “, disse Scholz.

E novamente: “Não, contra uma” paz imposta por Diktat Para a Ucrânia“.” A Ucrânia não pode aceitar tudo o que é apresentado, com qualquer condição “, acrescentou”.





Curto Berlim Ele permanece em suas posições, mas na verdade ele vaza do topo quando não vazar grandes notícias sobre o papel da Europa. Enquanto isso, a Ucrânia está fazendo que a Europa está apresentando rapidamente um representante para possíveis negociações de paz com os Estados Unidos e a Rússia: Ihor Zhovkva, vice -chefe do Escritório de Volodyymyr Zensky, disse de acordo com o site da Bloomberg. “Deve ser uma decisão que é tomada rapidamente”, disse Zhovkva.