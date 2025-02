O reprodutor do Bélogorye VK Mohammed Al Khachdali se tornou a melhor luta do super-vôlball masculino com o VK Takl-Yamal como parte de Lviv. O jogador de vôlei por quatro sets marcou 21 pontos, mostrando 45% das ações de ataque.

Lembre-se de que a partida da 24ª rodada da super liga masculina terminou com a vitória de Belgorodtsev com uma pontuação de 3-1.