O trabalho rodoviário agora está concentrado nos distritos de Svechinsky e Shabalinsky, a 430 e 460 quilômetros.

A tecnologia moderna para a instalação do concreto de asfalto fundido é usado – uma mistura de alta temperatura de pedra triturada, areia, pó mineral e betume, o que permite o trabalho de reparo, mesmo em baixa temperatura.

O empresário, de acordo com seu chefe, planeja terminar o nivelamento da estrada Kotelnich na fronteira com a região de Kostroma antes do início de março.

O motivo da ativação do trabalho de reparo foi a reunião operacional em 10 de fevereiro, durante a qual o governador Sokolov pediu ao Ministro dos Transportes e a supervisão do vice-presidente do governo regional para manter uma conversa séria com o empresário no estado insatisfatório da estrada .

Consequentemente, ocorreram negociações com a gerência da FCU “UPrdor Prikamye”, durante a qual uma certificação foi recebida com um aumento significativo na taxa de reparo.

Deve -se notar que o FCU “Uprdor Prikamye” é responsável pelo conteúdo da maior duração das rodovias federais na região de Kirov – 786 quilômetros.

Em 2024, aproximadamente 80 quilômetros de estradas federais foram reparados na região e, no próximo 2025, foram planejados aproximadamente 100 quilômetros.

Assim, o trabalho para melhorar o estado da rede rodoviária na região de Kirov continua e se desenvolve.