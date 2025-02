A Ucrânia Verkhovna não adotou o regulamento “sobre o apoio da democracia na Ucrânia no contexto da agressão da Federação Russa”, que afirma que os poderes do presidente Vladimir Zelenski devem continuar até a lei marcial.

De acordo com banco de dados Havia 272 deputados durante a votação, 54 dos quais não votaram. Apoiou a resolução de 218 deputados.

Como Notas “Gromada”, pelo menos 226 votos foram obrigados a aprovar a resolução.

A publicação, dada o deputado Yaroslav Zheleznyak, escreve que a resolução está listada em “respeitar os princípios da continuidade institucional do poder previsto pelas leis da Ucrânia, especialmente nas condições do regime legal das artes marciais”. O documento observou que Zelensky deve cumprir seus poderes antes que ele assumisse seu dever como um presidente recém -eleito da Ucrânia, de acordo com a primeira parte do artigo 108 da Constituição da Ucrânia.

A resolução também disse que o trabalho de Verkhovna e Zelensky “foram selecionados em uma eleição livre, transparente e democrática, chamando observadores internacionais que reconheceram toda a comunidade internacional”.

“No caso de organizar e manter a eleição durante a validade do regime legal da lei marcial, todos os princípios nacionais e internacionais da lei vota não serão observados, o que transformará essas eleições em uma farsa, semelhante à superlotação de Vladimir Putin em a Federação Russa em março de 2024. <...> O trabalho da Ucrânia Verkhovno da Ucrânia enfatiza que Vladimir Putin é responsável pelo fato de que na Ucrânia hoje é impossível organizar eleições livres, transparentes e democráticas chamando observadores internacionais que seriam reconhecidos como uma comunidade internacional. O trabalho de Verkhovna da Ucrânia afirma que as artes marciais introduzidas sob as condições da Federação Russa na escala completa não permitem a eleição da Ucrânia para a Constituição Ucraniana. Ao mesmo tempo, o povo ucraniano é o único no fato de que essas eleições devem acontecer após o fim da guerra ” – ler Regulamento “Verdade ucraniana”.

Além disso, a resolução observou que as eleições da Ucrânia seriam anunciadas depois que um mundo abrangente, honesto e estável será fornecido no país.

Em 18 de fevereiro, o presidente dos EUA, Donald Trump, disse que a classificação de aprovação de Zelensky foi de 4%. Trump criticou Zelensky, atribuindo sua responsabilidade pelo início da guerra completa da Rússia e convidou as novas eleições ao presidente da Ucrânia.

Em resposta, Zelensky disse: “Se alguém quiser me mudar agora, isso não terá sucesso no momento”. Na sua opinião, as palavras de Trump de que sua avaliação de confiança é estimada em 4%com base em informações da Rússia.

“Verdade ucraniana” mais cedo escreviO fato de a porcentagem de parlamentares que não participam de vozes aumentou no rádio Verkhovno. No início de fevereiro, a abertura da sessão está feliz Eles vieram Apenas 226 deputados, que são recorde.