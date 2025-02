O treinador da Força Aérea da Índia colidiu com o Shivpuri de Madhya Pradesh, ambos pilotos expulsos com segurança

Um avião de treinador da Força Aérea Mirage 2000 caiu perto da cidade de Bahreta Sani, no distrito de Shivpuri, em Madhya Pradesh, na quinta -feira. Ambos os pilotos foram expulsos com segurança e nenhuma vítima foi relatada no incidente.

Assim que o incidente foi relatado, o governo local imediatamente enviou uma equipe de resgate para o local. No entanto, a causa do acidente ainda não é conhecida.

Os vídeos dos acidentes do acidente mostraram detritos do avião espalhados em um campo com centenas de pessoas reunidas no local.

Esta é uma história de desenvolvimento. Será atualizado.