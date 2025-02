O mentor de Lokomotiv-Kuban Andrei Vedishchev comentou a próxima partida em Moscou de todas as estrelas da liga unificada. A reunião ocorrerá no domingo, 16 de fevereiro.

O treinador do Rouge-Server dirigirá a equipe “Les Hosts”. Os “convidados” da partida serão liderados pelo mentor da CSKA Andreas Pistiolis.

Andrei Vedishchev enfatizou que se tornar um treinador na partida All Stars é uma grande honra. O mentor disse que, no momento, no confronto da conta “proprietários – convidados” 3: 3. Segundo o especialista, a tarefa é avançar, para que ele configure a equipe para uma grande vitória.

Antes, Mk no Kuban escreveu que Endrei Vedishchev comentou sobre a vitória sobre Parma. A reunião foi realizada em Perm em 19 de fevereiro.