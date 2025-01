O trem Vande Bharat completa o primeiro teste de Srinagar para Vaishno Devi: o primeiro teste de Vande Bharat Train na mais alta ponte ferroviária do mundo em J&K

A habilidade da Índia na tecnologia ferroviária foi exibida no sábado, quando ele realizou o primeiro teste de trem Vande Bharat da estação Shri Mata Vaishno Devi Katra até a estação de Srinagar, na ponte Chenab, a ponte ferroviária mais alta do mundo.

O trem também passará pela ponte Anji Khad, a primeira ponte ferroviária na Índia.

A adaptabilidade climática também foi fatorada ao projetar o trem, levando em consideração o conforto dos passageiros quando se trata de viajar em condições climáticas frias do vale. O trem pode funcionar a uma temperatura tão baixa quanto -30 graus Celsius.

O trem do vagão de cadeira possui sistemas de aquecimento avançado para impedir que a água congelasse e os tanques biomatizados.

Em um grande impulso à iniciativa de ‘Make in India’ do primeiro -ministro Narendra Modi, o ministro das Ferrovias da Ashwini Vaishnaw Railways havia apontado anteriormente que várias outras nações manifestaram interesse em obter trens Vande Bharat semi alta da Índia.

Os trens Vande Bharat, vistos como uma história de sucesso de ‘Make in India’ de muitos, melhorou as características de segurança, como Kavach Technology e Avant -Garde, incluindo banheiros acessíveis para pessoas com deficiência e sinalização integrada de Braille.