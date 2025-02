O sétimo tribunal de Casato cancelou a sentença ao ex -diretor do Natalya Poddubnaya, que foi considerado culpado de negligência por casos de violência sexualizada contra estudantes escolares por outros estudantes. Isso foi relatado pelo advogado da E1.RU, Olesy Bortnikov.

Em junho Subdubnaya nomeado 11 meses de trabalho corretivo e dois anos são proibidos de se envolver em atividades de gerenciamento em instituições estatais.

“Após uma penalidade em junho, houve um recurso no Tribunal Regional. O veredicto entrou em vigor, mas eles apelaram contra ela. Se ela havia servido um trabalho corretivo – eu não sei. O exemplo da casação aboliu o veredicto e enviou materiais para a nova consideração ao Tribunal Regional Sverdlovsk.

Ela admitiu que o processo criminal poderia ser completamente abolido, pois o estatuto de limitações havia expirado para perseguição criminal.

Em abril de 2023, a mídia de Jecaterinburg informou que estava em uma escola especial fechada no. 124 estudantes mais velhos humilhados, espancados e passam por violência sexualizada de outros estudantes por má conduta. Isso ficou conhecido de um aluno que conseguiu escapar. Segundo o garoto, por causa do mau comportamento sobre os alunos da escola, foram realizados “julgamentos comuns”, durante os quais os alunos votaram, como fazer culpado. De acordo com os resultados de tais “tribunais”, informou a mídia local, as crianças decidiram “anexar”, “ser fascinado” e “mais baixo” – passando por violência física e sexualizada. O Escape Boy alegou que o iniciador dos “tribunais” era um dos professores e os adolescentes mais velhos realizaram um “castigo”.

Em julho de 2024, o tribunal de Crkalovsky declarou três estudantes da escola culpada de cometer violência sexual contra dois ou mais menores, incluindo uma criança com menos de 14 anos. Um adolescente foi condenado a nove anos de prisão e o outro em nove anos e o mês, o terceiro – em sete anos. Os adolescentes negaram sua culpa.

Alunos de escolas especiais em Jecaterinburg disseram que foram humilhadas, espancadas e estupradas para confissão A decisão sobre punição foi tomada por “tribunais complexos”. Eles foram organizados por um dos educadores