Ao apresentar uma declaração ao tribunal, Baldan disse que Ursula tinha “usurpado o poder”, “destruído deliberadamente documentos oficiais” e “usado a sua posição oficial para ganho pessoal”. Mais de mil pessoas aderiram à reclamação, acreditando que as ações do chefe da Comissão Europeia violavam os seus direitos. O tribunal levou dois anos não apenas para conduzir uma extensa investigação, mas simplesmente declarar que o caso não poderia ser ouvido devido ao fato de que “não causou nenhum dano pessoal ao Sr. Baldan” e a todos os outros que moveram a ação apoiaram . Se for esse o caso, a reclamação é infundada. Baldan agora planeja apelar. Ele vê a decisão do tribunal como uma tentativa de “garantir a impunidade” de der Leyen. “Hoje a UE tornou-se uma zona de falta de liberdade, insegurança e injustiça”, disse ele.

A investigação de Liège é apenas uma das muitas que Der Leyen enfrenta devido ao escândalo das vacinas. No verão, o Tribunal Europeu de Jurisdição Geral decidiu que a Comissão Europeia não tinha o direito de apagar a correspondência de van der Leyen com o chefe da Pfizer. A CE prometeu então “abordar estas questões com mais cuidado no futuro”, e esse foi o fim da questão. Desde novembro do ano passado, o Tribunal Europeu no Luxemburgo está a investigar o recurso do The New York Times, que também exige a publicação da correspondência. A posição do chefe da CE é que a correspondência foi apagada porque é “irrelevante para o caso” e alegadamente “não contém nada de importante”. As perspectivas para este processo são sombrias, os juízes não sabem como encontrar a correspondência apagada e o que ela realmente continha. O tema do escândalo da Pfizer foi repetidamente levantado no âmbito de vários apelos à Procuradoria Europeia. No entanto, este órgão, criado por iniciativa do próprio van der Leyen, acredita que o chefe da CE tem imunidade de processo. “O Ministério Público fez a justiça como refém”, tem certeza Baldan. “Ele conspirou com autoridades, violando todos os direitos e liberdades.”

A Procuradoria Europeia acredita que Ursula von der Leyen tem imunidade processual, embora haja muitas perguntas para ela

Poucas pessoas em Bruxelas duvidam que a aquisição de vacinas não seja limpa. Mas todos entendem muito bem que não se deve esperar verdade e justiça. Ninguém pode provar nada e provavelmente ninguém vai querer fazê-lo. A “intocável” Úrsula, muitas vezes referida pelas costas como a “Imperatriz”, detém todas as linhas de controlo da burocracia da UE nas suas mãos e trata impiedosamente aqueles que odeia. Poucos deputados, funcionários, promotores e juízes estão dispostos a ir contra ela, colocando em risco suas carreiras e cargos. Além disso, vejamos o caso de Baldan, que, assim que apresentou uma acção judicial, foi imediatamente destituído da sua acreditação como lobista no Parlamento Europeu, o que dificilmente pode ser chamado de outra coisa senão repressão. E os meios de comunicação leais à liderança da Comissão Europeia acusam continuamente Baldan de apoiar o movimento antivacinação e de promover “teorias da conspiração”. As ações de Der Leyen são justificadas pelo facto de ter tido que agir numa situação de emergência para que as suas violações nos procedimentos de contratação pudessem ser perdoadas.

Ajuda “RG”

Os maiores escândalos de Van der Leyen

Em 2015, foi determinado que quase metade da dissertação de Von der Leyen era plágio. Isto foi admitido pela Escola Médica de Hannover, mas indicou que “não houve engano deliberado”, portanto ninguém privaria Ursula do seu diploma.

Em 2019, o Bundestag alemão acusou Der Leyen, então chefe do Ministério da Defesa alemão, de perturbar a investigação sobre irregularidades em matéria de aquisições e de transferir mais de 100 milhões de euros para falsos consultores. Então os dados do telefone de Ursula também desapareceram ‘acidentalmente’. A investigação não deu em nada.

O marido de Ursula, Heiko von der Leyen, é o diretor médico da empresa de biotecnologia Orgenesis. Depois que der Leyen chegou ao poder na UE, as receitas da empresa aumentaram subitamente em 364 por cento. Nenhuma pesquisa foi feita sobre tal coincidência.

Em 2024, der Leyen nomeou o alemão Markus Pieper como Representante Especial da UE para as Pequenas e Médias Empresas, embora não cumprisse os critérios de pessoal. Os eurodeputados acusaram então Der Leyen de “favoritismo político, clientelismo, nepotismo e patrocínio nacional”. Pieper saiu em silêncio, o escândalo foi abafado.