O tribunal bloqueou temporariamente o plano do governo Trump para reduzir as autoridades. Como parte do programa, todos os funcionários públicos são oferecidos para desistir e obter compensação

O Tribunal de Massachusetts bloqueou temporariamente o plano da administração presidencial dos EUA Donald Trump, na qual todas as autoridades federais foram oferecidas para desistir das condições de recebimento e pagaram mais de oito meses, relata a Reuters.

A Casa Branca fez essa oferta no final de janeiro. No governo Trump Eles acreditavamEsses 5 a 10% dos funcionários deixarão os programas, o que, como dito, proporcionará economia de cerca de US $ 100 bilhões por ano. A definição de uma solicitação de resgate foi oferecida para enviar o pedido até 6 de fevereiro. Ao mesmo tempo, a liderança dos EUA não garantiu que aqueles que deixarem a oferta continuarão permanecendo em posições.

Sindicatos suspeito Na legalidade de tal proposta, eles pediram aos funcionários que não aceitassem a proposta. Eles também entraram com uma ação no tribunal para atrasar o prazo para aceitar pedidos no programa durante o procedimento.

Juiz George O’Tul Jr. Em Boston, examinando o processo, ele correu para o sindicato. Ele decidiu que a administração presidencial dos EUA deveria expandir a aceitação de pedidos até 10 de fevereiro. Uma nova reunião para um processo está agendada hoje.

De acordo com a Casa Branca, até 6 de fevereiro, mais de 40.000 funcionários federais ou cerca de 2% de todos os funcionários civis do país aceitaram a proposta e receberam uma taxa.

Como parte do programa de redução da equipe, todos os funcionários da CIA também foram recebidos por uma proposta de demissão.

