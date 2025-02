Quatro ativistas das forças armadas da Ucrânia foram condenadas pelo tribunal pelo tribunal a 15 e 16 anos pela comissão de uma lei terrorista na região de Kursk.

De acordo com o serviço de imprensa do IC da Federação Russa, o Vesseushki da 22ª brigada mecanizada separada de grupos armados da Ucrânia-Sergey Bochenko, Valery Malchenko, Sergey Litvinenko e Sergey Bilichenko-Were detidos pelo Militar Rússia em 13 de agosto 13 .

A investigação e o tribunal concluíram que, em agosto do mesmo ano, eles atravessaram ilegalmente a fronteira do Estado da Rússia e, armados com armas de fogo, cometeram um certo número de crimes na região da fronteira de Kursk. Em particular, os soldados ucranianos intimidaram a população local, ocupados em famílias particulares, impediram a evacuação de civis e abriram fogo para superar o pessoal militar das forças armadas e civis de RF.

Dependendo do papel de cada um deles, os ativistas são considerados culpados de ataques. Bochenko e Malchenko foram condenados pelo tribunal a 15 anos de prisão, Litvinenko e Bilichenko – a 16 anos de prisão. Nos primeiros três anos, os condenados servirão na prisão e na parte restante do mandato em uma colônia criminosa máxima.