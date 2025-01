Na terça -feira, 28 de janeiro, publicou o Tribunal Constitucional da Federação Russa Resolução sobre as queixas de jardineiros de SochiEm relação aos direitos da Terra dentro dos limites de territórios naturais especialmente protegidos. As questões de legalidade da propriedade privada dessas terras, bem como a verificação da constitucionalidade dos artigos do Código Civil, foram levadas em consideração.

O tribunal lembrou que, se a terra estivesse dentro dos limites dos bens federais, sua transferência para a propriedade privada é impossível, independentemente do método de aquisição. Além disso, é possível preservar apenas a parte do site que não está incluída dentro dos limites do território protegido e pode ser usado de acordo com seu objetivo.

O tribunal prestou atenção especial aos casos de modificação dos limites dos territórios protegidos. Às vezes, isso se deve à transferência ilegal de parcelas com mãos particulares, o que leva a uma redução na terra protegida sem razões objetivas. Em tais situações, os tribunais de competência geral devem considerar o local como parte do território protegido. O tribunal também enfatizou que a “anistia florestal” não se aplica à terra de reservas e parques nacionais, em particular no que diz respeito às instalações federais.

O Tribunal Constitucional esclareceu o cargo referente ao registro da propriedade no USRN. Ele indicou que o registro de terras incluído nos territórios protegidos não tem base legal. Além disso, o registro não exclui a possibilidade de reconhecer os direitos a essas áreas ausentes, se o Tribunal tiver sido revelado violações.

O tribunal apoiou a posição do escritório do promotor, que nos permite solicitar o reconhecimento do direito à seção do Parque Nacional Sochi Invalide. Ao mesmo tempo, foi dada atenção especial ao conceito de integridade do comprador. Se o local estiver localizado no território com sinais de uma área protegida, um cidadão deverá verificar cuidadosamente a legalidade de sua aquisição.

Consequentemente, o Tribunal Constitucional confirmou que os padrões do Código Civil não contradizem a constituição da Federação Russa, porque a terra protegida de importância federal só pode estar em bens estatais.

Saiba mais com nossos colegas em “Mk em Sochi”.