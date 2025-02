O tribunal convoca Shashi Tharoor em caso de difamação apresentada por Rajev Chandrasekhar de BJP

O Tribunal Superior de Delhi emitiu na segunda -feira uma convocação ao líder do Congresso Shashi Tharoor em um caso de difamação apresentado pelo líder do BJP, Cajeev Chandrasekhar. O Tribunal emitiu Tharoor avisos através de todos os modos permitidos e agendou a próxima audiência para 28 de abril.

Chandrasekhar, ex -ministro da União, acusou Tharoor de fazer comentários difamatórios durante um programa de televisão antes das pesquisas de Lok Sabha. Ele exigiu um pedido de desculpas e Rs 10 milhões de rúpias em danos supostamente pressionando sua reputação.

PARA O caso foi registrado pela polícia cibernética em Thiruvanahtapuram em 15 de abrilMas seus detalhes foram revelados apenas hoje. Segundo a polícia, o caso contra Tharoor foi registrado com base em uma queixa apresentada pelo líder do BJP, Jr Padmakumar, que acusou o líder do Congresso de realizar uma falsa campanha contra Chandrasekhar durante um programa de televisão.

Enquanto isso, A Comissão Eleitoral (CE) também entrou em ação E ele alertou o candidato do Congresso, Tharoor, pedindo que ele “não faça acusações não verificadas no futuro, em violação do Código de Conduta Moral (MCC)”. O aviso ocorreu em resposta a uma queixa apresentada pela Aliança Nacional Democrata, liderada pelo BJP (NDA), alegando que Tharoor fez declarações falsas para difamar seu candidato e ministro da União Rajeev Chandrasekar.

Tharoor e Chandrasekhar interpretaram o assento de Thiruvananthapuram Lok Sabha, com o ex -emergente vitorioso.