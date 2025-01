O tribunal de Dindoshi busca opiniões sobre a transferência do ex-policial ferroviário, acusado de matar 4 pessoas, para o hospital de saúde mental de Nagpur

Um tribunal de sessões em Dindoshi, em Mumbai, ordenou que a promotoria e o advogado do policial demitido da Força de Proteção Ferroviária (RPF), Chetansingh Choudhary, respondessem a uma carta das autoridades penitenciárias de Akola sobre a saúde mental do homem acusado. Choudhary é acusado do assassinato de quatro pessoas em um trem em 2023.

A carta da prisão dizia que Choudhary, 35 anos, sofre de um transtorno mental e deveria ser transferido para um hospital em Nagpur para tratamento adicional. Em 19 de dezembro de 2024, Choudhary foi transferido para o Hospital Distrital de Akola após reclamar de mal-estar.

Segundo a carta, um médico do hospital público observou sintomas de doença mental em Choudhary. O oficial recomendou que Choudhary fosse transferido para o Hospital Psiquiátrico Regional de Nagpur para cuidados adicionais.

Choudhary está atualmente detido na prisão de Akola, a cerca de 570 quilómetros do tribunal de primeira instância. Ele foi inicialmente preso na prisão de Thane, perto de Mumbai, mas foi transferido para Akola vários meses antes de a acusação ser apresentada. Embora tenha sido levado ao tribunal para procedimentos legais críticos, ele esteve ausente durante as últimas audiências.

Choudhary é acusado de matar a tiros o vice-subinspetor Tika Ram Meena e três passageiros a bordo do Jaipur-Mumbai Central Superfast Express, perto da estação Palghar, em 31 de julho de 2023. Ele supostamente usou sua arma de serviço no ataque e foi preso logo depois.

O acusado enfrenta acusações ao abrigo de várias secções do Código Penal Indiano, incluindo 302 (homicídio) e 153-A (promoção de inimizade entre grupos), bem como disposições da Lei dos Caminhos de Ferro e da Lei de Prevenção da Desfiguração de Propriedade de Maharashtra.

O advogado Fazlurrahman Shaikh, que representa as vítimas, opôs-se ao pedido da prisão para transferir Choudhary, dizendo que não havia provas de problemas médicos na folha de acusação. “O acusado está absolutamente bem e não tem problemas de saúde mental”, disse Shaikh, citando um relatório médico. Ele instou o tribunal a rejeitar a carta de prisão.

A promotoria sugeriu que Choudhary poderia ser transferido para um centro de saúde mental em Thane, o que seria mais conveniente para o julgamento.

Choudhary, que foi demitido da RPF após sua prisão, foi preso enquanto tentava fugir depois que os passageiros pararam o trem puxando a corrente de emergência. De acordo com os investigadores, ele primeiro atirou em Meena e em um passageiro em um vagão, antes de atingir outros dois em partes separadas do trem.

Postado por: Akhilesh Nagari Postado em: 10 de janeiro de 2025

