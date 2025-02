O Tribunal de Magistrados de Bandra oferece proteção provisória à esposa do ministro de Maharashtra: alívio provisório para mulheres em caso de violência doméstica contra o ministro de Maharashtra

O Tribunal de Magistrados da Bandra, em Mumbai, concedeu proteção e manutenção provisória a uma mulher que acusou o líder do PCN e o ministro da violência doméstica, abuso emocional e negligência de Maharashtra.

O magistrado AB Jadhav emitiu uma ordem que ordenou que o ministro pagasse 1,25 lakh por mês ao demandante e 75.000 rúpias por mês a uma de suas filhas para o veredicto final.

Além disso, o tribunal concedeu Rs 25.000 como compensação para cobrir o custo do pedido.

A mulher apresentou o caso sob a seção 23 da Lei de Proteção das Mulheres da Violência Doméstica, 2005, alegando que seu casamento entre castas amoroso ao ministro em 1998 era inicialmente estável, mas começou a se deteriorar em 2018.

Ela alegou que ele entrou em um segundo casamento sob pressão da família, mas garantiu que ela manteria sua condição de sua primeira esposa.

Ela acusou a ministra de evitar visitar seu local nativo e ameaças físicas de seus seguidores.

Ela também alegou que seus associados a agrediram sexualmente quando tentou ir para sua aldeia em 2020.

Ao negar as acusações das mulheres, o ministro declarou que nunca se casou com ela e que não tinha um relacionamento doméstico com ela. Ele argumentou que ela era financeiramente independente e administrou negócios e participou ativamente da política.

Ele também observou que o Tribunal Superior de Bombaim havia restringido anteriormente a fazer declarações públicas contra ele.

Apesar das reivindicações do ministro, o tribunal encontrou evidências prima facie que apóiam as acusações da mulher. O juiz apontou que os documentos, incluindo uma declaração apresentada à Comissão Eleitoral, identificaram o autor como sua esposa.

O tribunal observou que a mulher e seus dois filhos foram negligenciados desde 2018.

Reconhecendo sua agência emocional e financeira, o Tribunal decidiu a seu favor, concedeu manutenção provisória e a proibiu de participar de qualquer forma de violência doméstica contra ela.

“Ela também tem uma renda, mas levando em consideração o estilo de vida do ministro, pode ser considerado suficiente para ela e seus filhos? Em particular, os depoimentos de ativos e passivos do ministro indicam uma posição financeira significativamente mais forte em comparação com a mulher , “O tribunal observou.

O magistrado também disse que o filho da mulher não tinha o direito de manutenção desde que chegou à maioria, mas a filha precisava de manutenção, pois ainda não havia se casado.