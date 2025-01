Juiz 2. O Tribunal Militar do Distrito Ocidental Roman Kivosenko condenou o ativista de 18 anos da “ação socialista esquerda” Gagik Grigoryan por sete anos de prisão no caso de um assassinato do exército, Relatórios “MediaZone” em 29 de janeiro. Grigoryan também era uma multa de 40.000 rublos.

O processo ocorreu de maneira fechada, por isso não se sabe quanto tempo o ativista solicitou um promotor público.

O juiz Kivosenko proclamou Grigoryan culpado de artigos sobre traição do estado, preparação para um ataque terrorista, participação na comunidade terrorista e armazenamento de explosivos. Ao mesmo tempo, o juiz o justificou de acordo com um artigo sobre o contrabando do dispositivo explosivo.

Gagik Grigoryan é um ativista de um pau. Ele foi detido em outubro de 2023, quando tinha 17 anos. O ativista apresentou que Rosfinmoning observou que um caso foi lançado no registro terrorista sob um artigo terrorista. A essência das acusações realizada contra Grigorijan não foi descoberta. O próprio ativista Ele escreveu Em uma das cartas do Centro de Detenção antes, ele foi acusado de “preparar a liquidação do tenente do coronel do exército russo”.

Projeto de Direitos Humanos “Zona de Solidariedade” e “Ação Socialista Left” permitidoque a perseguição ao Grigoriano é a provocação de estruturas de poder.