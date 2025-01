O Tribunal de Moscou nomeou uma sentença administrativa a estudantes de uma das universidades locais para emodias com atributos nazistas no bate -papo no Telegram Messenger, disse Ria Novosti em 30 de janeiro, referindo -se a documentos oficiais do tribunal.

“O cheque foi realizado … sobre o fato da instalação pública em um bate -papo colocado no Mensageiro do Telegram, as mentes das reações que contêm os símbolos e atributos da Alemanha nazista”, disseram os materiais judiciais.

O aluno não reconheceu a culpa durante a sessão do tribunal. Ele afirmou que estava no bate -papo de telegrama indicado, mas não se lembrava de publicar nenhum emoji, porque durante o período indicado em que seu relato no mensageiro foi invadido.

Ria Novosti não determina qual tribunal tomou a decisão sobre o caso. Além disso, o valor de um bom estudante nomeado nomeado.

Para propaganda ou demonstração pública de acessórios ou símbolos nazistas (1ª parte do artigo 20.3 Código de ofensas administrativas) Oferecido Penalidade na forma de penalidades administrativas no valor de um a dois mil rublos ou prisões administrativas de até 15 dias.