O Tribunal de Mumbai nega o vínculo precoce para as mulheres no caso de fraude de investimento on -line

Um tribunal de Mumbai rejeitou o pedido de fiança antecipado de uma mulher acusada em um caso de fraude de investimento de 1,96 milhão de rúpias, citando a possibilidade de sua alteração com evidências, e seu marido também foi acusado no caso.

O caso envolve acusações de que Zakir Khan, marido de Ayesha Zakir Khan, fraudou vários investidores por meio de um esquema que prometeu altos rendimentos através de uma plataforma chamada ‘Correto Aplicação de Capital’.

De acordo com a denúncia, a dupla acusada atraiu investidores entre outubro de 2023 e novembro de 2024, garantindo rendimentos lucrativos. O próprio autor investiu Rs 13,6 lakh, enquanto outros 32 investiram mais de 1,96 milhão de rúpias coletivamente.

Inicialmente, os investidores foram capazes de ver seus fundos e os lucros acumulados no aplicativo. No entanto, após novembro de 2024, todos os dados da plataforma desapareceram. Quando se aproximaram de Zakir Khan, ele garantiu que a empresa havia sofrido perdas, mas prometeu que seus fundos seriam restaurados.

Com o passar do tempo, nem o dinheiro nem os dados do aplicativo recuperaram, e o réu parou de responder às chamadas, o que aumentou as suspeitas de fraude. Posteriormente, um caso foi registrado contra o casal.

Opor à declaração de fiança de Ayesha Khan, o promotor adicional PB Bankar argumentou que evidências substanciais a vincularam ao golpe. Os registros financeiros mostraram que os 60.000 Rs foram transferidos para sua conta bancária pelo demandante, enquanto um adicional de Rs 10 lakh foi supostamente entregue em dinheiro. Além disso, as transações bancárias com outros investidores reforçaram sua participação no esquema.

Também foi alegado que Ayesha Khan não era rastreável em sua liderança registrada e não havia cooperado com a investigação policial. O tribunal observou que a recuperação dos fundos de peculato e a recuperação de dados digitais removidos exigiam interrogatórios de custódia.

Levando em consideração a escala de fraude e o risco de evidência, o Tribunal considerou inapropriado o título precoce e negou provimento à sua declaração, que foi apresentada através dos defensores Abid Sayyad e Asif Shaikh.

“Levando em conta a grande quantidade desviada, há todas as possibilidades de que o candidato fuga e manipula as evidências”, disse o juiz.

O Tribunal decidiu que as acusações eram graves e justificaram uma investigação detalhada. Ele ordenou que a polícia continuasse investigando e garantisse a cooperação do acusado no caso.

Postado em: 5 de fevereiro de 2025

