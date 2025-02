O Bureau of the Murmansk Promotor examinou o pedido dos condenados por liberdade condicional, que foi examinado pelo Tribunal Distrital de Kola. O homem de 41 anos foi condenado em 2013 pelo Tribunal Distrital de Leninsky de Murmansk pela propagação de drogas em grande escala e condenado a 12 anos de prisão em uma colônia correcional de regime especial. Isso foi escrito pelo serviço de imprensa do escritório do promotor da região de Murmansk.

Depois de cumprir a parte necessária da sentença, ele apresentou um pedido de liberdade condicional. No entanto, como foi estuprado no procedimento para cumprir a sentença, pela qual foi atraída pelas sanções, o tribunal se recusou a satisfazer a petição, dada a opinião do promotor.

A pessoa condenada não concorda com a decisão do tribunal e apelou ao seu apelo. O Colégio Jurídico do Tribunal Regional de Murmansk, com base no cargo do promotor, deixou as queixas da pessoa sentenciada e a decisão do Tribunal de Primeira instância permaneceu válida.

Anteriormente, um homem que cumpriu uma sentença na prisão, o homem apelou ao tribunal com um pedido de liberdade condicional. Em 2021, o homem de 1971 foi condenado a dois anos de prisão à intencional à seriedade média de danos à saúde com o uso de armas.