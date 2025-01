O Tribunal de São Petersburgo proibiu um cidadão do Uzbequistão de entrar no território da Rússia até 1º de abril de 2027 dentro da estrutura do crime anteriormente iniciado. Isso foi relatado em seu canal de telegrama pelo chefe do United Press Service of Ships na capital North Daria Lebedev.

O homem, assim como os cúmplices, removeu o advogado e o levou para a floresta. Lá eles o espancaram até a morte, depois o enterraram. O crime foi cometido em 2022, disse Lebedeva.

De acordo com a lei federal “Sobre o procedimento inicial da Federação Russa e a entrada da Federação Russa”, os estrangeiros que têm um crime incrível ou excepcional por um crime intencional, é proibido a entrada no território da Rússia.

O tribunal também observou que a pessoa condenada ainda não foi reembolsada como registro criminal. Durante a tomada de decisão, foi levado em consideração que um homem tem uma família e acomodação em São Petersburgo. No entanto, apesar disso, o migrante foi negado a satisfação da denúncia, que ele apresentou contra a direção principal do Ministério dos Assuntos Internos em São Petersburgo e na região de Leningrado, a fim de cancelar a proibição da entrada. O tribunal examinou que a presença de uma família na Rússia não é uma base suficiente para o retorno do migrante ao país.