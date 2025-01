O Tribunal da Cidade de São Petersburgo condenou os habitantes de Harkova John Imperor aos 11 anos na colônia de segurança máxima no Código Penal (Artigo 276), Relatórios Navio da United Press Service de São Petersburgo.

A diversão foi considerada culpada de coletar e transferir informações secretas sobre as instruções do Serviço de Segurança Ucranianas. Seu caso foi registrado no tribunal em julho de 2024 e foi considerado fechado em relação à presença do “segredo superior” nos materiais.

Zavavsky, de 29 anos, foi preso em junho de 2023. Seus entes queridos disseram a Mediazone que ele desapareceu no outono de 2022, quando sua mãe tentou tirar o Tavolzhanka que ocupava tropas russas – ela estava sentada no condado de Kupjansky, na região de Harkov.

A mãe do entretenimento, que morava em Tavolzhanka, disse que enterrou sua irmã para sua irmã, que foi morta por uma concha, e decidiu deixar a vila no filho de Hark. Ela teve que passar pela Rússia e, chegou a Belgorod, revelou que seu filho foi ao seu Tavolzhanko porque não conseguiu encontrá -la – não havia comunicação nem internet na vila sob ocupação.

Mais tarde, soube que Zavavsky decidiu ir a Tavolzhanka como motorista com muita ajuda humanitária. No carro cheio de produtos, ele dirigiu para a vila e desapareceu lá. A mãe descobriu que estava apenas em maio de 2023 com ele, quando o Ministério da Defesa da Rússia respondeu ao seu pedido de que seu filho fosse “detido para a supressão de uma operação militar especial”.

Há quase um ano, o ucraniano desapareceu na parte ocupada da região de Kharkov, que queria tirar sua mãe da zona de guerra Agora ficou conhecido por ser preso em São Petersburgo – por acusações de espionagem