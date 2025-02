O tribunal deu à agência federal de tráfego aéreo acesso à administração do aeroporto de Domodedovo

O Tribunal de Arbitragem da região de Moscou, a pedido do Promotor Geral Gabinete, forneceu acesso ao Aeroporto de Domodedo pela Agência Federal de Tráfego Aéreo (Rosavision).

Tal decisão Ele foi adotado pelo Tribunal em 29 de janeiro como parte de medidas temporárias a pedido do Gabinete do Promotor Geral contra a DMA Holding LLC.

De acordo com a mídia russa, as reivindicações do promotor geral, devido ao fato de que os usuários da realização de Dmitry Kamenchik e Valery Kojanan são estrangeiros e a legislação russa violada, estão atrasados ​​pela propriedade do país para o país.

O Serviço de Impressão de Domodedovo, comentando sobre a reivindicação da promotoria, disse à RBC que o aeroporto “estritamente de acordo com todos os requisitos da legislação atual”. “A posição do aeroporto será formada depois que a empresa lia em detalhes uma declaração da solicitação”, afirmou o Serviço de Imprensa.

Considerando essa decisão e fontes do Tribunal no Ministério dos Transportes, ela escreveu que o tribunal havia introduzido um departamento externo no aeroporto de Domodedovo. No entanto, uma fonte próxima ao grupo de Domodedovo disse a Kombersant que ninguém havia introduzido controle externo. Representantes da Agência Federal de Transporte Aéreo, segundo ela, apenas observam que todos os sistemas aéreos continuam funcionando no tribunal.

