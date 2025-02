O tribunal ‘honrosamente’ absorve a raiva do exército de estupro, ordens de perjúrio contra a mulher exigente

Um tribunal de Délhi “honrosamente” absolveu um comandante do exército de acusações de estupro, mantém o FIR contra ele foi “falso” e arquivado com motivos ocultos.

Ao ordenar um caso de perjúrio contra as mulheres, o juiz de sessões adicionais Pawan Kumar disse que o policial se submeteu ao “trauma de julgamento” por um crime tão atroz baseado em uma “falsa história de estupro”.

“Uma FIR falsa foi apresentada contra o réu por razões ocultas e merece uma absolvição honrosa. O réu é absorvido com honra dos crimes pelos quais ele está enfrentando o julgamento”, afirmou o tribunal.

O autor, a ajuda doméstica do oficial, residia nas salas de serviço em sua residência. Ela alegou que o oficial do Exército a estuprou na noite intermediária de 12 a 13 de julho em 2018. Também foi registrado que seu marido foi encontrado pendurado na mesma noite e um relatório de pesquisa disse que era um caso de suicídio.

Em seu julgamento em 3 de janeiro, o Tribunal disse: “Em um exame cuidadoso dos fatos e das evidências que já são a luz do guia das preposições legais estabelecidas, este Tribunal é da opinião de que o testemunho da acusação está cheio de materiais e melhorias de contradições.

O tribunal disse que seria “muito inseguro” condenar o acusado, representado pelo advogado Bharat Chough, com base no testemunho exclusivo não corroborado do autor e observou o acusado, que serve no exército, sofreu uma perda irreparável por seu reputação devido a “falsos litígios”.

“Os tribunais não são simplesmente os protetores dos direitos constitucionais e legais dos prejudicados, mas agem como curandeiros para administrar a Justiça Panacea aos prejudicados. O termo prejudicado não se limita ao demandante e pode haver casos em que o acusado pode ser uma verdadeira vítima ”, disse ele.

O tribunal disse que tirou a vida para construir uma reputação, mas algumas “poucas mentiras” poderiam destruí -la.

Uma absolvição (absolvição incondicional de um réu de acusações criminais) não pôde compensar a “agonia” sofrida pelo réu, acrescentou.

O tribunal instruiu a queixa por perjúrio deveria ser enviada a um tribunal competente.