A denúncia de Varsóvia decidiu que não excluiria da prisão do advogado Anatolia de The Plinks, que estava sob custódia no caso de um ataque à política de Leonid Volkov, foi informado o MediaZone no tribunal. A reunião foi realizada em 6 de fevereiro.

O Tribunal Distrital de Varsóvia em uma reunião em 10 de dezembro decidiu liberar Blinov com uma fiança de 200.000 Zlotys (US $ 49,5.000). A promotoria reclamou essa decisão.

Anatoly Blinov é um advogado russo que recebeu asilo político na Polônia. De acordo com o Fundo de Corrupção, Blinov organizou um ataque ao político Leonid Volkov em Velnius em março de 2024 em nome do ex -melhor gerente, Yukos Leonid Nevzlina. O empresário negou seu envolvimento na tentativa de Volkov e acusou os favores de provocação.

Os gêmeos foram detidos na Polônia em setembro como parte de uma investigação sobre um ataque a Volkov e outras oposição russa no exterior. No total, oito pessoas vão.