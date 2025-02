O Tribunal Distrital de Saratov foi punido pelo viajante do viajante de Sergei Gabova, proclamou culpado de “desacreditar” o exército russo (parte 1 do artigo 20.3.3. Código de ofensas administrativas). Para preparar o protocolo, a polícia causou o carro que estava dirigindo.

Por ordem judicial virado A atenção da edição de Saratov do View-Info. No texto Isso é ditoEra 31 de janeiro, Gabov viajou por Kislovodka -Kirov de trem e disse em um carro que ele estava contra ele para se opor a uma “operação militar especial” e “quer ajudar a Ucrânia”. Além disso, como segue de outro Resolução Os navios feitos no mesmo dia, Gabov expressou um obsceno.

O transportador de carruagem chamado Larin virou -se para a cabeça do trem e chamou a polícia por causa do conflito “que ocorreu entre Gabov e outros passageiros”. O testemunho, além dela, deu a outro passageiro, um colega viajante Gabov, que o ouviu, disse que era “melhor lutar pela Ucrânia do que pelo exército russo”.

Como resultado, o tribunal pediu artigos administrativos do Gabu em “desacreditação” e pequeno hooliganismo (1ª parte do artigo 20.1.1. Código de ofensas administrativas), pelas quais outros 700 rublos foram multados. Gabov, como segue de uma decisão judicial, confessou culpar e afirmou que havia se arrependido em seu trabalho.