O tribunal da região de Vologda nacionalizou a propriedade do maior grupo Bayader da Companhia Alcoholic ucraniana da Federação Russa, que produz vodka e codorna aérea e aérea. Isso foi escrito por um Komb.

A razão para a nacionalização foi a participação do proprietário da Bayaders – bilhões ucranianos de Natalia Bondarev e Svyatoslav Nephchiolo – no financiamento das forças armadas da Ucrânia. De acordo com o Gabinete do Promotor Geral da Federação Russa, que entrou com uma ação, desde o início da guerra, transferiu a parte de cerca de 2% de lucro da venda de produtos para as necessidades do exército ucraniano.

Bondarev e Nelchitailo, bem como a propriedade de suas propriedades na Rússia, Yuri Moklyak, foram declarados “extremistas”.

O tribunal exigiu apenas uma reunião para tomar uma decisão.

Com base em solicitações semelhantes do escritório do promotor geral, em julho de 2024. O tribunal apreendeu a propriedade russa do proprietário da Vodulnaya e Moscovskaya Vodka Brands Yuri Shefler. Em fevereiro de 2024, o ex -presidente da Ucrânia Petro Poroshenko e seu filho Lipeta Factory Roshen Corporation foram apreendidos.